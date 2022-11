Ein Dungeon in WotLK Classic ist so unbeliebt, dass Spieler sogar auf Erfolge verzichten, lösen Diskussion aus

Seit dem Release von Wrath of the Lich King in WoW Classic streiten sich Fans um einen Dungeon des Spiels: das Oculus. Der Endgame-Dungeon ist bei einigen Spielern so unbeliebt, dass sie ihn um jeden Preis vermeiden wollen. Andere können das überhaupt nicht nachvollziehen, schließlich könne man den Dungeon in 15 Minuten erledigen. Ein anderer sei viel schlimmer.

Was ist das für ein Dungeon? Das Oculus ist ein Dungeon in der Boreanischen Tundra im gleichen Instanzen-Komplex wie der Nexus und das Auge der Ewigkeit, einer der ersten 3 Schlachtzüge in WotLK Classic.

Ihr könnt das Oculus ab Stufe 75 betreten. Gedacht ist es für Spieler ab Stufe 78–80 und damit einer der Endgame-Dungeons des Spiels. Im Dungeon erwarten euch 4 Bosse.

Was macht das Oculus so schlimm? Die große Besonderheit am Oculus ist, dass der Dungeon stark auf Vertikalität und Bewegung im dreidimensionalen Raum aufbaut. Ihr lauft nicht nur einfach ein „Schlauch-Level“ entlang, sondern müsst euch ständig koordinieren.

Dazu könnt ihr auf Drachen reiten, die euch speziell für diesen Dungeon zur Verfügung gestellt werden und die mit einzigartigen Fähigkeiten verschiedene Rollen erfüllen:

Roter Drache: Tank

Bronze-Drache: DPS

Grüner Drache: Heiler

Die Schwierigkeit ist, dass einige Spieler diese Aufteilung nicht kennen oder ignorieren. Dadurch wird der Dungeon eine ganze Ecke schwieriger. Dazu kommt, dass ihr euch auf verschiedenen Plattformen zurechtfinden müsst. Hier verliert man schnell die Orientierung.

Auf reddit gibt es immer wieder Threads darüber, wie sehr einige Spieler das Oculus hassen. Wenig förderlich war, dass die tägliche heroische Quest teilweise mehrere Tage in Folge im Oculus abzuschließen war. Ein Spieler zeigt sogar, dass er den Erfolg „Held der Gefrorenen Weiten“ nicht erlangt hat, weil er sich weigert, den Oculus zu betreten (via reddit).

Tausende Spieler tauchen in WotLK Classic ein – darunter auch sicherlich einige Neue, welche die Mechaniken einfach nicht kennen. So sah die Masse zu Release aus:

„Verrückt, wie sehr Leute den Dungeon meiden“

Im gleichen Thread fragen sich andere Spieler, woher diese Ablehnung eigentlich kommt. Der Dungeon sei einfach, wenn man sich nur ein wenig koordiniert oder anderen Spielern hilft. Ein Nutzer meint, man könne selbst im heroischen Modus locker in 15–20 Minuten durch sein und habe sich so leicht 4 Abzeichen und netten Loot verdient.

Ein großes Problem sei es laut anderen wohl, dass viel Unverständnis herrsche. Wenn jeder wisse, was er zu tun habe, gehe es schnell. Da jedoch viele ungeduldige und gierige Spieler in Classic unterwegs sind, fehlen offenbar oft Absprachen oder die Geduld für eine kurze Erklärung.

In einem der größten Threads im subreddit von WoW Classic fragt ein Spieler scherzhaft: „Welchen Dungeon mögt ihr am wenigsten und warum ist es Das Oculus?“ Der Thread hat über 1.100 Upvotes und 510 Kommentare, vor denen viele einen ganz anderen Dungeon kritisieren.

Dort regen sich die Spieler besonders über die Hallen des Steins auf. Der Dungeon bei Ulduar sei nicht schwer, aber lang und vor allem langweilig. Es gibt dort viele Rollenspiel-Szenen mit dem Zwergenforscher Brann Bronzebart, die sich nicht überspringen lassen.

Als neuer Spieler sei das vielleicht interessant, wenn man aber mehrmals in den Dungeon muss, sei das einfach nur lästig. Ein Spieler feixt sogar: „Der wahre Kampf ist es, wach zu bleiben.“ Besonders schlimm seien dann noch Wipes durch fehlende Konzentration und die Wiederholung einiger der langatmigen Events.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus meint, dass es sich aber lohnt, sich zumindest etwas Zeit für WotLK zu nehmen und die Erweiterung zu genießen. WotLK ist sein „Feel Good“-WoW:

