Ein 17 Jahre alter Boss macht die neue Klasse in WoW 99,9 % schwächer: „Erbärmliche Welpen“

Wenn ihr als Rufer in World of Warcraft noch kurz ein paar schicke Vorlagen in alten Raids sammeln wollt, könnte euch eine böse Überraschung erwarten. Denn mindestens ein Boss ist über eure Anwesenheit gar nicht erfreut.

Um welchen Boss geht es? Nefarian ist der Endboss im Pechschwingenhort, einem Schlachtzug für ehemals 40 Spieler aus Classic. Der Raid erschien mit Patch 1.6 im Juli 2005. Der schwarze Drache ist ein direkter Nachfahre vom ehemaligen Erdenwächter Neltharion – auch bekannt als Todesschwinge.

Schon in frühen Tests haben Spieler entdeckt, dass Nefarian neue Fähigkeiten bekommen hat. Jetzt sind aber die Rufer der Dracthyr für alle Besitzer von Dragonflight spielbar und ihr könnt euch selbst ansehen, was der schwarze Drache mit euch macht.

Was macht Nefarian mit den Rufern? Im Kampf gegen Neltharion hat dieser für Rufer einen besonderen Ausruf. Er beleidigt euch: „Rufer, nichts als erbärmliche Welpen. Kein Wunder, dass mein Vater euer Experiment abgebrochen hat.“

Dazu bekommt ihr den Debuff: „Bemitleidenswerter Welpling“, der verursachten Schaden und Heilung um „99,9 (sich wiederholend, natürlich) %“ verringert. Der Debuff hält einige Sekunden lang an und verwandelt euch für die Dauer in einen Drachen-Welpling. Wie das aussieht, zeigt ein kurzer Clip auf Twitter.

Wenn ihr als Rufer in den Pechschwingenhort geht, könnt ihr dort so gut wie alle Gegner mit einem Zauber oder Schlag besiegen, selbst Bosse und auch Nefarian. Wenn ihr selbst sehen wollt, wie ihr verwandelt werdet, müsst ihr aufpassen, den Boss nicht zu früh zu töten, sondern etwas warten.

In unserem Guide verraten wir euch die besten Builds für DPS-Rufer und Heiler. Hintergrund zu Todesschwinge und den Rufern gibt es in der Kurzfilm-Reihe „Vermächtnisse“. Den ersten Teil haben wir hier für euch eingebunden:

Dracthyr als „gescheiterte Experimente“ von Todesschwinge

Warum macht Nefarian das? Nefarian hat für jede Klasse eine spezielle Fähigkeit, die er nur wirkt, wenn diese Klasse auch im Raid vertreten ist und die jeweilige Klasse betrifft. Der Boss bekam trotz seines Alters jedes Mal, wenn eine neue Klasse ins Spiel kam, neue Fähigkeiten:

Todesritter: der gesamte Raid wird per „Todesgriff“ herangezogen

Mönch: Mönche rollen unkontrolliert in der Gegend herum

Dämonenjäger: alles wird schwarz, weil Dämonenjäger ja „blind“ sind – nur das UI bleibt sichtbar

Entsprechend gibt es auch für Rufer eine neue Fähigkeit. Hier steckt aber geschichtlich noch mehr dahinter. Schließlich sind die Dracthyr selbst von Neltharion erschaffene Wächter.

In unserem Special erklären wir euch alles zur Geschichte der Drachen, das ihr vor Dragonflight wissen müsst. Im zweiten Teil der „Vermächtnisse“ erfahrt ihr, wie aus Neltharion schlussendlich Todesschwinge wurde:

Einige Spieler merken an, dass die Situation und Nefarians Kommentare recht ironisch sind. Denn der schwarze Drache selbst versucht in seinem Hort das zu erreichen, was Neltharion mit den Rufern schon geschafft hat: die Macht aller Drachenschwärme in einem Wesen zu vereinen.

Zwar seien Nefarians Bestrebungen auch deutlich größer, weil er „echte Drachen“ und nicht nur Dracthyr erschaffen wollte, aber dabei blieb er erfolglos – und wird von den „erbärmlichen Welpen“ sogar mit Leichtigkeit besiegt.

Dragonflight erscheint am 29. November und damit neue Gefahren wie die urtümliche Drachendame Raszageth, die als Boss für den ersten Raid dient. In unserem Hub findet ihr alle wichtigen Infos zur Erweiterung:

WoW Dragonflight: Release, Beta, neue Klasse – Alles, was wir wissen