WoW: Nach 20 Jahren ist hier ist die Traditionsrüstung der Nachtelfen

Lange mussten Fans von World of Warcraft auf den passenden Look für ihre Nachtelfen warten. Jetzt hat Blizzard die Traditionsrüstung endlich enthüllt.

Das nächste Update von World of Warcraft, Inkarnation des Zorns, ist nicht mehr weit entfernt. Doch obwohl es sich bei Patch 10.1.7 nur um einen kleinen Patch handelt, gibt es doch eine Reihe toller Inhalte, die Fans sich schon seit vielen Jahren wünschen. Das Highlight für viele dürfte wohl die Traditionsrüstung sein, die bald den Weg ins Spiel findet. Denn sowohl Nachtelfen als auch Untote bekommen ein exklusives Rüstungsset.

Obwohl es bereits seit Wochen Dataminung zu beiden Sets gibt, hat Blizzard die fertigen Sets nun offiziell vorgestellt.

Das ist das Set der Nachtelfen: Bei den Nachtelfen orientiert sich Blizzard stark an dem traditionellen Look, wie man ihn aus Warcraft III oder dem Intro-Cinematic von World of Warcraft kennt. Zwar ist die Kleidung ein wenig verhüllender als die früheren Darstellungen der Kaldorei, doch scheint ein Großteil der Community damit ziemlich zufrieden zu sein.

Für die Nachtelfen winkt zusätzlich noch ein besonderer Titel, der wohl in Verbindung mit der bisher noch nicht gezeigten Questreihe steht.

Das ist das Set der Untoten: Bei den Verlassenen wird es düster. Eine voll verhüllende Lederkleidung mit Kapuze und dazu sogar einem kleinen Sarg-Rucksack auf dem Rücken.

Interessant: Die Verlassenen tragen künftig das Wappen von Lordaeron auf ihrer Kleidung. Sie werden demnach wohl an ihrer Heimat festhalten und die Stadt und das Königreich nicht den Menschen zurückgeben.

Das geht übrigens auch mit einem neuen Wappenrock einher, der das neue Symbol der Verlassenen zeigt.

Wann erscheint das? Die beiden Questreihen könnt ihr nach dem Release von Patch 10.1.7 sofort spielen, falls ihr die entsprechenden Anforderungen mit eurem Charakter erfüllt. Andernfalls habt ihr jetzt noch genug Zeit, um einen entsprechenden Helden zu leveln und die Voraussetzungen abzuschließen.

Patch 10.1.7 erscheint am 06.09.2023, also in knapp 3 Wochen.

Wie gefallen euch die Traditionsrüstungen der Nachtelfen und Untoten? Treffen sie euren Geschmack oder eher nicht?