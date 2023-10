WoW: Heißer Leak zeigt das neue Addon, bestätigt die „Avaloren“-Theorie

Die endgültige Wahrheit erfahren wir allerdings erst in der nächsten Woche, wenn die BlizzCon 2023 am 3. November stattfindet:

Zwei besonders wichtige Details sind hier die beiden Säule auf dem letzten Bild am rechten und linken Rand. Denn diese Säulen sind nahezu identisch mit denen, die Blizzard bereits selbst gepostet hat. Denn vor wenigen Tagen hat Blizzard einige Requisiten gezeigt, die man in Vorbereitung für die BlizzCon gerade herstellt.

Was ist das für ein Leak? Der erste Leak ist eine Zusammenstellung aus 4 Bildern, die offenbar aus dem typischen „Feature-Trailer“ einer Erweiterung stammen. Hier werden in der Regel alle Highlights der Erweiterung präsentiert.

In diesem Jahr gab es vergleichsweise wenige Leaks zur nächsten Erweiterung von World of Warcraft – doch das hat sich jetzt geändert. Ein neuer Leak sieht vielversprechend aus. Nicht nur scheint das Material „legit“ zu sein, auch die erwähnten Features und Orte entsprechen dem, was schon vor Monaten vermutet wurde.

