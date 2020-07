WoW: Sieht so aus, als lässt Blizzard einen Beruf in Shadowlands sterben

Ein Beruf wird in World of Warcraft Shadowlands wohl fallengelassen. Zumindest will Blizzard keine neuen Inhalte dafür bringen.

In der kommenden WoW-Erweiterung werden die meisten Berufe wichtig, denn sie können zur Herstellung von legendärer Ausrüstung beitragen. Ein Nebenberuf dürfte dabei jedoch unter den Tisch fallen. Es sieht ganz so aus, als würden für die Archäologie keine neuen Inhalte kommen.

Was wurde gesagt? Im Interview mit der französischen Seite Judgehype sprach Patrick Dawson von Blizzard kurz über die Archäologie. Er sagte dazu, dass dieser Beruf sich vornehmlich mit den Völkern beschäftigt, die auf Azeroth leben. Folglich wird es in den Schattenlanden keine Erweiterung der Archäologie geben.

Wer also gehofft hat, Relikte der Kyrianer oder Venthyr aus dem Boden zu bergen, der wird in die Röhre schauen.

Gab es das schon vorher? In ähnlicher Form, ja. Zum Ende der Erweiterung „Legion“ hatte Blizzard sich bereits von der Ersten Hilfe verabschiedet und die Rezepte weitestgehend unter Schneidern und Alchemisten aufgeteilt. Ein solches Ende ist bei der Archäologie aber eher unwahrscheinlich. Vermutlich werden schlicht keine neuen Inhalte mehr dafür produziert – zumindest in Shadowlands.

Das Ende der Archäologie? Zumindest kommt nichts Neues.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt finde ich es etwas schade, wie sich Archäologie im Laufe der letzten Jahre verändert hat. In Legion war das noch richtig cool – der Beruf hatte einen Sinn. Man konnte alle zwei Wochen eine coole Quest abschließen und bekam eine richtig nette Belohnung. In Battle for Azeroth war das schon deutlich weniger, alles wirkte weitaus liebloser und nur noch wie eine nervige Pflicht, den Beruf überhaupt weiterzuführen. Dass Archäologie jetzt erstmal „auf Eis“ gelegt ist, finde ich schade – aber es ist wohl besser, als ein zweites Battle for Azeroth in diesem Beruf zu bekommen.

Für mich war Archäologie immer etwas Simples, das man schön „nebenbei“ machen konnte zum entspannend – ähnlich wie Angeln. Dass das in Shadowlands wegfällt, finde ich etwas enttäuschend.

Aber wie ist eure Meinung dazu? Habt ihr die Archäologie überhaupt benutzt? Oder werdet ihr den Beruf nicht vermissen?