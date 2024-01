WoW: Patch 10.2.5 erscheint schon Mitte Januar – das steckt drin

Der nächste Patch von World of Warcraft hat einen Release-Termin. Wir verraten, was drinsteckt – und wann es los geht.

Auch für World of Warcraft hat das Jahr 2024 mit einem prallen Terminkalender und einer strikten Roadmap begonnen. Den ersten Punkt wollen die Entwickler offenbar besonders schnell abhandeln. Denn der nächste Patch von World of Warcraft Dragonflight erscheint bereits in wenigen Wochen und damit noch ein bisschen früher als ursprünglich gedacht. Schon in knapp 2 Wochen geht es los.

Wann erscheint Patch 10.2.5? Der Patch 10.2.5 Seeds of Renewal („Saat der Erneuerung“) erscheint am 17. Januar 2024. Wie üblich geht der Patch in Amerika, aufgrund der Zeitverschiebung und unterschiedlicher Wartungsarbeiten, bereits einen Tag früher online.

Wie in der Roadmap angekündigt – der Content von Patch 10.2.5.

Was steckt in Patch 10.2.5 Saat der Erneuerung?

Bei diesem Patch handelt es sich lediglich um einen „kleinen“ Patch, es gibt also kein wirklich neues Gebiet oder eine neue Saison. Stattdessen gibt es eine Menge kleinerer Features, die zumindest für einige Wochen Ablenkung sorgen dürften – dazu natürlich Quests, um Dragonflight langsam zu einem Abschluss zu führen. Zu den Highlights von Patch 10.2.5 gehören:

Weltweites Drachenreiten: Das Drachenreiten wird weltweit freigeschaltet, also in allen alten Gebieten, in denen man bisher bereits fliegen kann. Das Drachenreiten hat hier zwar „nur“ eine Geschwindigkeit von 85 % der Maximalgeschwindigkeit auf den Dracheninseln, aber das ist noch immer ein vielfaches schneller als herkömmliche Flugreittiere.

Archive von Azeroth: Ein neues Feature, das vor allem Story-Fans freuen dürfte. Erlebt hier Geschichten aus der Vergangenheit der Dracheninseln, sowohl in Einzel- als auch Gruppen-Aktivitäten. Sammler können sich auf Kampfhaustiere, Reittiere und ein Transmog-Set freuen.

Bel’ameth: Die neue Hauptstadt der Nachtelfen ist gegründet. Nach dem Erblühen des Amirdrassil haben die Nachtelfen den Baum nun zu ihrem Heim auserkoren – Kaldorei-Fans können hier eine Menge entdecken.

Rückeroberung von Gilneas: König Graumähne macht sich auf, um Gilneas wieder zurückzunehmen – doch das einstige Menschenkönigreich ist nicht so verlassen, wie gehofft. Helft dabei, das Reich wieder in die Hände des Worgen-Königs zu bringen.

Anhänger-Dungeons: Als Tank, Heiler oder DD könnt ihr euch nun einer Gruppe von NPCs anschließen, um normale Dungeons ganz ohne Druck zu spielen. Das ist für Solo-Spieler oder Gruppen von 2-4 Charakteren möglich. So könnt ihr die normalen Dungeons ganz ohne den sozialen Druck erleben und in eigener Geschwindigkeit erforschen.

Neue Charakter-Anpassungen: Trolle bekommen neue Haarfarben und auch Draenei erhalten ein paar Neuerungen. Hexenmeister können sich auf mehr Anpassungen für ihre Dämonen freuen, denn die Tyrannen und Dunkelblicke können optisch angepasst werden.

Was steckt noch im Patch? Abgesehen von den Highlights gibt es sicher noch das eine oder andere versteckte Feature, das sich in den Patch geschlichen hat. Eines davon ist die Überarbeitung des „Liebe liegt in der Luft“-Event (Valentinstag), das im Februar gefeiert wird. Hier warten neue Belohnungen und vielleicht auch die eine oder andere frische Quest.

Freut ihr euch bereits auf Patch 10.2.5?