Rumheulen hat geholfen: WoW ändert Belohnung, weil ihr euch alle beschwert habt

Manchmal lohnt sich das Meckern eben doch. World of Warcraft hört auf die Fans und ändert eine der begehrtesten Belohnungen für Nachtelfen-Fans.

Der Handelsposten in World of Warcraft ist ziemlich beliebt, weil er die Spielerinnen und Spieler mit jeder Menge Transmog-Optionen versorgt. Doch ein Set, das bald in die Hände der Fans gelangen sollte, sorgte für jede Menge Kritik. Denn ausgerechnet das hübscheste Set ändert je nach Tageszeit die Farbe. Blizzard rudert hier nun zurück und gibt allen genau das, was sie haben wollen.

Was ist das für eine Belohnung? Die Rede ist vom Set „Bürde der unerbittlichen Gerechtigkeit“. Das ist ein Transmog-Set, welches von den Wächterinnen der Nachtelfen verwendet wird. Es ist quasi der ikonische Look von Maiev Schattensang und den anderen Wächterinnen, wie man sie etwa in Legion zu sehen bekommen hat.

Das Besondere an dem Set ist, dass es je nach Tagesform die Farbe ändert. Während des Tages ist die Farbgebung grün, golden und metallisch, während der Nacht wandelt es sich zu einer Mischung aus weiß und silber.

Wie bekommt man das Set? Damit man das Set bekommt, muss man für insgesamt 12 Monate das Reisetagebuch füllen – also sämtliche Händlerdevisen verdienen. Das ist zum ersten Mal im Januar 2024 möglich, da der Handelsposten im Februar 2023 gestartet ist.

Solltet ihr einen oder mehrere Monate verpasst haben, dann verschiebt sich die Belohnung für euch entsprechend – denn die 12 Monate müsst ihr in jedem Fall voll machen.

Was wird nun geändert? Nach zahlreichen Beschwerden im offiziellen WoW-Forum, auf Reddit und auf X hat Blizzard jetzt angekündigt, dass man die Belohnung anpassen wird. Es gab viel Kritik daran, dass das Set automatisch die Farbe wechselt. Das ruiniere für einige den beliebten Look der Wächterinnen. Gleichzeitig haben sich besonders RP-Fans darüber aufgeregt, dass es doch ärgerlich sei, wenn ihre Kleidung einfach mitten in einer Session die Farbe ändert.

Wenn ihr das Set freischaltet, dann bekommt ihr auch zwei weitere Sets für eure Sammlung – nämlich jeweils die Tages- und Nacht-Variante als Option, die ihre Farbe nicht ändert.

Wann kommt die Änderung? Diese Anpassung kommt erst mit Patch 10.2.5 „Seeds of Renewal“. Ein festes Release-Datum für den Patch gibt es noch nicht. Blizzard hat aber bereits angekündigt, dass die Freischaltung auch rückwirkend gilt. Wer also bereits Anfang Januar die „Bürde der unerbittlichen Gerechtigkeit“ freischaltet, bekommt mit Release von Patch 10.2.5 auch rückwirkend die beiden Alternativen gutgeschrieben.

Hier haben sich die Beschwerden der Community also ausgezahlt und Blizzard hat sogar recht schnell reagiert – etwas, das die Entwickler mit Dragonflight häufiger tun und zur neuen Mentalität des Teams gehört.

