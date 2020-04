Der Start der Alpha- und Beta-Phasen der neuen Erweiterung „Shadowlands“ von World of Warcraft rückt immer näher. MeinMMO liefert euch alle Infos, die ihr zu den Testphasen wissen müsst.

Die neue Erweiterung Shadowlands rückt stetig näher. Blizzard veröffentlicht im Moment täglich neue Infos zu den kommenden Inhalten und den vorhergehenden Testphasen des Addons.

Wenn ihr die neuen Informationen nicht nur aus zweiter Hand erleben oder sogar dabei helfen wollt, Fehler zu finden oder Feedback zu geben, könnt ihr bei Shadowlands auch am Alpha- und Beta-Test teilnehmen.

In diesem Artikel erklären wir euch, wie ihr teilnehmt, wann es losgeht und was genau ihr eigentlich testen sollt, also was sich verändert.

Für die Alpha und Beta anmelden und mitmachen

Die Anmeldung für die Alpha und Beta ist recht leicht. Ihr müsst euch dazu nur für eine Einladung anmelden und dann hoffen, dass ihr ausgewählt werdet. Wie genau das funktioniert, haben wir im Detail in unserem Guide zur Beta-Anmeldung bereits erklärt. Hier noch einmal in Kurzfassung:

Die Beta-Website besuchen Geht auf die offizielle Website zur Beta von Shadowlands. Meldet euch an Stellt sicher, dass ihr mit eurem Battle.net-Account im Browser eingeloggt seid oder meldet euch an. Klickt auf „Jetzt anmelden“ Scrollt auf der Seite nach unten, bis ihr den Button „Jetzt anmelden“ findet. Klickt ihn. Prüfen, ob alles stimmt Hat alles funktioniert, sollte der Button ausgegraut sein und unter ihm sollte „bereits angemeldet“ stehen.

Ihr erhaltet anschließend keinen Code, sondern eine Benachrichtigung, dass ihr freigeschaltet wurdet, wenn ihr teilnehmen dürft. In der Regel sollte dann in eurem Battle.net-Client die Option „Shadowlands Alpha“ oder „Shadowlands Beta“ oder Ähnliches auftauchen.

Den Client müsst ihr dann nur noch herunterladen und könnt anfangen, zu testen. Wenn ihr die Erweiterung bereits vorbestellen wollt, findet ihr hier den Unterschied zwischen den Versionen von Shadowlands und welche ihr kaufen solltet.

Start der Tests und Release

Einen konkreten Start für die Alpha und Beta gibt es noch nicht. Die ersten Einladungswellen für die Alpha werden aktuell verschickt, was darauf hindeutet, dass es bald losgehen wird. Wir rechnen mit einem Start für die Alpha spätestens bis zum 14. April 2020.

Wie lang die Alpha-Phase andauern wird, können wir allerdings noch nicht sagen. Für die erste Zeit kann nur wenig Content überhaupt getestet werden, also wird es bis zur Freischaltung der Beta wohl noch einige Monate dauern.

Shadowlands selbst wird womöglich nicht vor Oktober 2020 erscheinen. Es ist also noch genug Zeit, sich für einen Test anzumelden und bei der Entwicklung zu helfen. Bis dahin haben wir eine Umfrage zu eurer Lieblingsklasse in WoW und eine Reihe von Aktivitäten, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt:

Nichts zu tun in WoW? Diese 7 Dinge solltet ihr bis Shadowlands erledigen

Die Änderungen in Shadowlands

Shadowlands verändert Einiges am Gameplay und der Story von World of Warcraft. Sylvanas geht einen Handel mit einer mächtigen Entität ein und beraubt die Schattenlande so ihrer „Lebenskraft“, dem Anima. Hier erklären wir euch genauer, worum es in Shadowlands eigentlich geht.

Welche neuen Features gibt es? Die Schattenlande sind in fünf Gebiete aufgeteilt, die ihr besuchen könnt:

Bastion, ein Gebiet aus glänzenden Feldern, das auch für die ersten Tests offen steht

Maldraxxus, eine Zone aus rauen Schlachtfeldern

Ardenwald, ein Ort der ewigen Dämmerung

Revendreth, ein Gebiet voller eindrucksvoller Festungen

Der schreckliche Schlund, wo die bösesten aller Seelen leiden

Eines der neuen Bilder zeigt das gebiet Bastion.

Zu den besonderen Features von Shadowlands wissen wir bisher, dass es den Turm der Verdammnis und die Pakte als Endgame-Inhalte geben wird. Der Turm soll immer schwerer werdende Herausforderungen bieten.

Die Pakte dagegen sind eine Art neues Ruf- und Grind-System, in dem ihr euch mit neuen Verbündeten zusammentut und sogar ganz neue Fähigkeiten erlernen könnt. Jeder Pakt bringt seine eigene Story-Kampagne. Was ihr zu den Pakten wissen müsst, haben wir in einem Special erklärt.

Was ändert sich an den Klassen? Zuletzt hat Blizzard schon über die Änderungen der Klassen gesprochen, denn jede Klasse soll wieder mehr ihrer ursprünglichen Fähigkeiten erhalten. Damit werden sie etwas vielfältiger und sollen sich wieder mehr wie die entsprechende Klasse anfühlen.

Beachtet dabei jedoch, dass sich sämtliche Informationen noch ändern können. Die Neuerungen sind noch nicht endgültig und können sich bis zum Release von Shadowlands noch verändern, was mitunter auch vom Feedback der Spieler abhängt. Aktuelle News zu WoW findet ihr auf unserer Übersichtsseite.