WoW: Level-Profi zeigt, wie schnell man in Shadowlands Stufe 50 erreicht

Wie schnell erreicht man in WoW: Shadowlands eigentlich Stufe 50? Der Profi DesMephisto zeigt es – und braucht dabei weniger als einen Abend.

In der nächsten WoW-Erweiterung Shadowlands wird die Level-Phase einmal mehr grundlegend überarbeitet.

Das liegt nicht nur daran, dass das Level-Cap von 120 auf 50 sinkt, sondern auch an einem neuen Startgebiet und klarer Abgrenzung der einzelnen Erweiterungen. Wer will, kann sich nämlich ein Addon aussuchen und dort von Stufe 10 bis 50 leveln.

Gleichzeitig wollen die Entwickler das Leveln deutlich beschleunigen. So sprach man auf der BlizzCon von einer 60%-70% schnelleren Level-Geschwindigkeit. Wie krass sich das auswirkt, hat ein Spieler nun gezeigt.

So schnell geht das Leveln: Während in der Alpha von Shadowlands viele das Endgame testen, spielt DesMephisto lieber die „alten“ Inhalte und levelt einen Charakter bis auf Stufe 50. Er hat sich dabei für die Erweiterung Battle for Azeroth entschieden, denn hier profitiert er von der Azerit-Ausrüstung. Das Leveln vergeht hier wie im Flug, sodass er nach 5 Stunden und 26 Minuten bereits Stufe 50 erklommen hat – das entspricht Stufe 120 im aktuellen World of Warcraft. Er hat damit seinen alten Rekord von 7 Stunden deutlich gebrochen.

Zwar hat DesMephisto ein Verbündetes Volk gelevelt, die bereits auf Stufe 10 anfangen, doch das spart ihm nur ca. 20 Minuten ein – die ersten 10 Stufen vergehen nämlich in weniger als einer halben Stunde.

Welche Tricks hat DesMephisto genutzt? DesMephisto hat sich in der WoW-Community schon einen Namen gemacht, denn er hat fast 50 Krieger auf Maximallevel. Außerdem ist er ein bekannter „Speed-Leveler“, der seine Level-Route nahezu perfektioniert hat. Auch in der Alpha von Shadowlands geht er so vor. Ein paar seiner Tricks und Kniffe sind:

Alle Erbstücke so gut es geht verzaubern.

Komplett in Battle for Azeroth leveln (10-40), um von Azerit-Ausrüstung zu profitieren.

Beim Questen Azerit-Rüstung tragen, beim Abgeben der Quests jedoch auf Erbstücke wechseln.

DesMephisto hat schon extrem viele Krieger gelevelt – mit Turbo-Leveln kennt er sich aus.

Bleibt das so schnell? Das ist fragwürdig. Aktuell ist die Alpha noch stark im Wandel und vor allem Werte wie notwendige XP werden oft in den letzten Wochen noch angepasst. Es kann also durchaus sein, dass Blizzard hier noch an einigen Schrauben dreht und die Level-Phase etwas verlängert.

Allerdings sollte man auch nicht vergessen, dass DesMephisto seine Level-Route schon nahezu perfektioniert hat. Die meisten Spieler werden eine solche Geschwindigkeit wohl nicht erreichen.