Unser Sonderheft zu WoW Shadowlands erklärt euch alles, was ihr im neuen Addon wissen müsst

Mit Shadowlands verändert sich in World of Warcraft so einiges – vom neuen Maximal-Level über eine völlig neue Level-Erfahrung bis hin zu den Berufen. Mit unserem neuen Sonderheft habt ihr den perfekten Leitfaden an der Hand, um euch zurechtzufinden.

Am 24. November erscheint die neue Erweiterung Shadowlands. Mit dem neuen Addon krempelt Blizzard nicht nur das Level komplett um – die Maximalstufe ist wieder 60, wie zu Classic – sondern bringt auch allerhand Neuerungen.

Obwohl Blizzard mir mit den Änderungen meine Lieblingsklasse versaut hat, freue ich mich wahnsinnig auf Shadowlands. Neue Raids und Dungeons, eine ziemlich coole Story und ein Wiedersehen mit alten Bekannten … und dann noch Torghast, diesen riesigen Turm voller verrückter Möglichkeiten! In meinen 15 Jahren, die ich nun (fast) ununterbrochen spiele, könnte dieser Turm das Beste sein, was dem Spiel je passiert ist.

Wir von MeinMMO – genauer, Cortyn und ich – haben uns mit der GameStar zusammengesetzt und ein neues Sonderheft für euch zusammengestellt. Das könnt ihr bereits jetzt vorbestellen und habt damit alle wichtigen Infos zum neuen Addon praktisch in der Hand. Einen kleinen Ausblick gibt‘s hier.

Klassenänderungen und Guides

Dass mein geliebter Gesetzlosigkeits-Schurke in Shadowlands nicht mehr das ist, was ich von ihm haben will, wisst ihr ja mittlerweile. Glücklicherweise hat jede Klasse Überarbeitungen bekommen und viele davon sind wieder richtig attraktiv geworden.

Viele alte Fähigkeiten sind zurückgekehrt und etliche Spezialisierungen haben jetzt neue Möglichkeiten, wie sie gespielt werden können – etwa der Furor-Krieger mit Einhand-Waffen.

Im Heft findet ihr einen handlichen Guide für jede Klasse mit nützlichen Tipps zum Spielstil, den wichtigsten Änderungen und den besten Talenten, die ihr für den Anfang nutzen solltet. Ideal, wenn ihr euch mit dem neuen Addon auch einmal eine neue Klasse ansehen möchtet.

Legendarys – Die besten Items, die ihr je gehasst habt

In Legion eingeführt mit gemischten Gefühlen in den Köpfen der Spieler, kehren mit Shadowlands die legendären Gegenstände zurück. Das sind die besten Gegenstände, die ihr im Spiel bekommen könnt.

Die Rüstungen, Ringe und Halsketten sind mit verschiedenen Effekten belegt, die eure Klasse und eure Fähigkeiten verbessern. In Shadowlands haben sie aber einen besonderen Clou: Ihr stellt sie euch einfach her.

Statt auf Glück und den richtigen Perk zu hoffen, sucht ihr euch ganz gezielt aus, welche Eigenschaften euer Legendary haben soll – inklusive der Sekundärwerte. Das System ist dabei eng verwoben mit den neuen Berufen.

Denn um legendäre Items herzustellen, braucht ihr erst einmal die richtigen Basis-Gegenstände. Die bekommt ihr nur von Schmieden, Lederern und anderen herstellenden Berufen. Sowohl für die Legendarys als auch für die Berufe findet ihr im Heft ausführliche Guides, die euch im Detail alles erklären, was ihr dazu wissen müsst.

Legendarys und Berufe sind eng verflochten. War übrigens ganz schön viel Arbeit!

Die Pakte von Shadowlands

Das Kern-Feature von Shadowlands werden die vier Pakte, denen ihr euch anschließen könnt:

Kyrianer

Nachtfae

Nekrolords

und Venthyr

Ihr schwört einem dieser Pakte die Treue und erhaltet dafür schicke Kosmetika, Mounts und Haustiere – und noch wichtiger: neue Skills. Jeder Pakt versorgt euch mit einer Fähigkeit des Paktes und einer weiteren für eure entsprechende Klasse.

Dazu gibt es die Seelenbindungen, mit denen ihr euch einen Quasi-Begleiter aussucht, der euch verschiedene Stärkungen bietet. Die Pakte sind das neue System, mit dem ihr in Shadowlands eure volle Stärke entfalten könnt.

Cortyn erklärt euch auf mehreren Seiten, wie genau das funktionieren soll und was ihr dafür bekommt, dass ihr euch einem dieser exklusiven Vereine anschließt.

Eine kleine Vorschau auf die Pakte.

Torghast, der (fast) endlose Turm

Das vermutlich beste Feature, das WoW jemals bekommen hat und möglicherweise je bekommen wird, ist Torghast. In dem Endgame-Content könnt ihr Stunden verbringen und Materialien für legendäre Gegenstände oder schlicht Kosmetika farmen.

Der Turm bietet mit seinem Roguelike-Ansatz einen hohen Wiederspielwert und hat mich in der Beta sogar dazu gebracht, einen Magier zu spielen – so begierig war ich danach, diesen Turm zu erkunden!

In den verschiedenen Flügeln und Stufen des Turms sucht ihr völlig neue Perks aus, die eure Fähigkeiten verändern. Alleine oder als Gruppe könnt ihr euch verrückte Builds zusammenschustern und eure Klasse ganz neu kennenlernen.

Ich bin ja selbst häufig mit Cortyn nicht einer Meinung, aber selbst der freche Dämon sagt: „Ich war nur eine Stunde in Torghast und sofort süchtig!“

Torghast thront über dem Schlund, dem letzten Gebiet der Schattenlande.

Wo bekomme ich das Heft?

Ihr könnt das Sonderheft zu WoW Shadowlands auf der offiziellen Seite der GameStar vorbestellen. In die Post geht es ab dem 24. November, die Lieferzeit dauert im Schnitt etwa 3-5 Tage, wobei sich das coronabedingt aktuell etwas verlängern könnte.

