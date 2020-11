Die neue Erweiterung World of Warcraft: Shadowlands schraubt an vielen Klassen. Und obwohl MeinMMO-Autor Benedict Grothaus schon vorher wusste, was mit seiner Lieblingsklasse passieren würde, hat ihm eine Änderung den Spaß daran gründlich versaut.

Was ist das für eine Klasse? Bereits seit kurz vor WoW: Legion spiele ich den Schurken – Vor allem, weil mir der neue „Gesetzlosigkeits“-Spec so gut gefallen hat. Säbel, Pistolen und Steinschlösser, richtiger Piraten-Flair eben!

Damals fand ich schon die Schreckensklingen als Skill super (und glücklicherweise kommt der mit Shadowlands sogar zurück), wenn auch sonst für meinen Geschmack etwas mehr auf Pistolen und Reichweite hätte gebaut werden können. Das wäre mal innovativ gewesen.

Jetzt aber habe ich mein Interesse am Outlaw, so der Gesetzlose auf Englisch, fast vollkommen verloren. Schuld ist eine einzige Änderung, die vermutlich vielen Spielern sogar gefallen wird.

Damals zu Legion bekamen die „Schreckensklingen“ auch hübsche Skins spendiert.

Was ist die Änderung? Ein besonderer Skill, der mit Legion dazukam, waren die Schicksalswürfel. Die versorgen den Schurken mit verschiedenen Buffs, die ihn im Kampf stärker machen.

Ursprünglich war das eine Fähigkeit, die Combopunkte verbraucht hat, um diese Buffs mit verschiedenen Laufzeiten zu wirken. Dafür konnte eben so oft neu geworfen werden, wie man wollte.

Seit der Pre-Patch 9.0 für World of Warcraft aufgespielt wurde, ist aber bereits die Shadowlands-Änderung der Fähigkeit im Spiel. Die entfernt die Combopunkte-Kosten der Würfel und fügt stattdessen eine Abklingzeit hinzu. Bei Davy Jones‘ stinkendem Bart, warum?!

Weniger Glücksspiel, weniger Spaß

Darum ist die Änderung doof: Die Idee hinter der Änderung ist, ein wenig vom Glücksspiel-Aspekt des Gesetzlosen zu entfernen, indem die Buffs eine feste Laufzeit haben. Und die Abklingzeit lässt sich durch die passive Fähigkeit „Ruhelose Klingen“ ohnehin zurücksetzen. Trotzdem stört es mich massiv, denn:

wenn ich keinen Buff habe, den ich brauche, muss ich erst mühsam Combopunkte ausgeben, um die Abklingzeit zurückzusetzen

die Abklingzeit sorgt dafür, dass sich die ganze Spezialisierung etwas unrunder spielt. Irgendwie fehlt der „Flow“

das Glücksspiel gehörte zur Klassen-Fantasie der Gesetzlosen. Sie einzuschränken passt irgendwie nicht

Ich hatte für die Würfel sogar extra eine WeakAura! WeakAuras ist übrigens eines der wichtigsten Addons für WoW.

Ich kann verstehen, dass es Outlaw-Spieler genervt hat, so inkonsistenten Schaden zu machen und so stark vom Glück abhängig zu sein. Das ist aber jetzt immer noch der Fall und wenn ihr mal schlechte Würfel habt, könnt ihr noch nicht einmal kurz neu werfen.

Dazu kommt im Übrigen, dass „Zwischen die Augen“ nicht mehr betäubt, sondern nur noch den erhaltenen kritischen Schaden des Ziels erhöht. Ich sehe, dass die Betäubung auf Reichweite besonders im PvP zu stark war, aber mit dieser Änderung ist es noch wichtiger, dass die richtigen Buffs von den Würfeln da sind. Fehlen sie, muss die ganze Rotation unnötig in die Länge gezogen werden, wenn man wirklich effizient spielen will.

Gibt es denn keine Alternative? Für Gesetzlose? Nicht wirklich. „Zerhäckseln“ ist jetzt eine Basis-Fähigkeit und muss sowieso dauerhaft aufrechterhalten werden. Dafür ist eine andere Spezialisierung ziemlich attraktiv geworden: Täuschung.

Nachdem die „Sub-Rogues“ nach Uldir fürs PvE in Battle for Azeroth komplett unbrauchbar geworden sind, gehören sie in Shadowlands zumindest aktuell zu den stärksten DPS-Klassen. Das hat mehrere Gründe:

„Schwächen Finden“ lässt sich jetzt leichter auf Ziele aufbringen und aufrechterhalten. Das sorgt für mehr Schaden

die Abklingzeiten können etwas besser aufeinander abgestimmt werden, was die Spezialisierung etwas leichter zu spielen macht und Fehler verzeiht

der neue Zauber „Schwarzpulver“ macht den Täuscher sogar im Kampf gegen mehrere Ziele attraktiv

wenn ihr hinter dem Gegner steht, seid ihr noch stärker als zuvor. Fürs PvE mit einem guten Tank ein optimaler Bonus

Wer also seine Krummsäbel an die Wand hängen will und bereit ist, zu Dolchen zu greifen, sollte sich den Täuschungs-Schurken in Shadowlands mal ansehen. Für mich ist der Schurke aber vorerst tot – Ich wechsle zu den Untoten!

Vom Klingenwirbler zum Knochenjockel

Nach der Änderung meines Gesetzlosen werde ich in Shadowlands zum Todesritter wechseln. Die wiederkehrenden Fähigkeiten und Änderungen vor allem für Frost-Todesritter finde ich äußerst schön. In der Beta spielt sich der Frostie mit einem Zweihänder echt gut. Und wenn die mit einem dicken Zweihandschwert ihre „Auslöschung“ auspacken, sieht das richtig nach was aus.

Traditionell spiele ich ohnehin in jeder Erweiterung eine andere Klasse als „Main“. BfA war da die Ausnahme mit dem Schurken, den ich bereits zu Legion gespielt habe. Vielleicht war es also ohnehin Zeit für einen Tapetenwechsel. Abgesehen davon braucht meine Raid-Gruppe noch einen Todesritter, und da ich sowieso wechseln wollte, bietet sich das an.

Nach aktuellem Stand ist Shadowlands auch so gut wie fertig. Wenn die Spielweise so bleibt und vielleicht noch etwas an den Zahlen gedreht wird, wird der Todesritter hoffentlich mein neuer Liebling. So lange bleibt der Schurke aber erst einmal auf der Bank – Wenn auch noch immer mein hauptsächlicher Zweitcharakter.