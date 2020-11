WoW: Sieht so aus, als wäre Shadowlands endlich „fertig“

Was ist passiert? Gestern hat die Beta von Shadowlands einen neuen Patch bekommen. Besonders auffällig dabei ist, dass die Patch-Version 9.0.2 im Launcher nun als „Release Candidate“ markiert ist. Das bedeutet, dass diese Version des Patches von Blizzards Seite aus als „fertig“ angesehen wird und so auf die Spieler losgelassen wird, falls keine größeren Fehler mehr gefunden werden. Sollten doch noch größere Bugs oder Probleme gefunden werden, dann wird es sicher noch ein weiteres Update geben.

