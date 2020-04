Der Release von World of Warcraft: Shadowlands liegt noch einige Zeit entfernt, aber etliche der neuen Features können schon in der Alpha getestet werden. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus gehört zu den Testern und kriegt von einem Feature einfach nicht genug.

Was ist das für ein Dungeon? Es geht um Torghast, Turm der Verdammten. Torghast ist eine Art Super-Dungeon, in dem sich Spieler unter anderem legendäre Gegenstände erarbeiten können.

Es handelt sich dabei um ein Endgame-Feature der neuen Erweiterung Shadowlands, das für Spieler auf der neuen Höchststufe 60 ausgelegt ist. Der Dungeon wird immer schwerer und bietet so eine wachsende Herausforderung.

Belohnungen gibt es dafür allerdings in der Alpha noch nicht. Legendarys und andere Gegenstände wurden noch nicht implementiert. Für jeden Durchgang kriege ich im Moment nur recht wertlose Platzhalter. Außerdem sind nur vier Klassen zugelassen:

Priester

Magier

Hexenmeister

Dämonenjäger

Über den Autor: Benedict spielt seit mittlerweile über 15 Jahren World of Warcraft und hat, mit einigen Pausen, seitdem ein fast durchgängiges Abo. Hier auf MeinMMO begleitet er das MMORPG seit August 2017 und unterstützt Cortyn. Er pflegt unter anderem



Obwohl ich vermutlich als Alpha-Tester mehr Zeit darauf verwenden sollte Bugs zu finden und mir alle Gebiete ausführlich anzusehen, muss ich zugeben, dass ich viel zu viel Zeit in Torghast verbringe.

Mittlerweile sind sicherlich 10-15 Stunden meiner Alpha-Spielzeit nur in diesen Dungeon geflossen und ich habe noch immer nicht genug. Torghast alleine wird mich für Monate an Shadowlands fesseln – und das zu Recht.

Torghast, das neue Endgame-Feature

Was macht Torghast so gut? Der Clou an Torghast ist, dass der Dungeon endlos schwerer wird. Er ist in Ebenen unterteilt, in denen ich Gegner besiegen und Belohnungen sammeln muss. Mit den verteilten „Anima“ kann ich meinen Charakter während des Dungeon-Runs stärken.

So sieht eine Auswahl aus. Es gibt auch einige seltsame Fähigkeiten, wie etwa, dass Charaktere nach der Zeitkrümmung sterben … eher weniger hilfreich.

Dabei sind verrückte Builds möglich, weil viele Anima die Funktionen von Zaubern und Fähigkeiten grundlegend verändern oder sogar eine Synergie miteinander aufbauen. Das ist ähnlich wie ein Diablo 3 – nur, dass das gesamte Spiel gequetscht ist in einen Dungeon.

Sterbe ich dabei allerdings zu oft, verfolgt mich ein riesiges Monster, das mich sofort aus dem Leben keult, wenn ich ihm nicht entkomme. Es gibt zwar keine Zeitbegrenzung, aber das regt den Nervenkitzel schon an.

Hinter Gittern ist der Tarragrue ja ganz niedlich, aber wenn er dann hinter einem her stapft, ist er nicht mehr so knuffig.

Völlig verückte Builds und stundenlang Spaß

Was für Builds sind möglich? Ich selbst mag keine der Klassen, mit denen Torghast gerade spielbar ist. Eigentlich spiele ich Schurken, Krieger und Todesritter schon seit vielen Jahren. Für den Test habe ich mir aber einen Magier erstellt, Platz 6 der beliebtesten Klassen von World of Warcraft, und hatte einen Heidenspaß dabei.

Die momentane Auswahl an Fähigkeiten in Torghast für den Magier umfasst etliche Perks, die auf dem Zauber „Blinzeln“ aufbauen. In meinem bisher lustigsten Run bestand mein Build aus folgenden Kern-Fähigkeiten:

Blinzeln hat keine Abklingzeit mehr und kostet kein Mana, dafür kann ich mich nur noch mit 3 Metern pro Sekunde („RP-Walk“) Bewegungsgeschwindigkeit bewegen

beim Wirken von Blinzeln hinterlasse ich 10 Sekunden lang ein Spiegelbild

Spiegelbilder verfügen über mehr Zauber, die sie einsetzen können

der Zauber „Spiegelbild“ beschwört eine zusätzliche Kopie

Dazu kamen etliche nützliche Fähigkeiten wie erhöhtes Tempo und Schaden. Am Ende kam ich dann dazu, dass ich kaum globale Abklingzeit auf Blinzeln hatte und Bosse nicht mehr selbst bekämpft habe. Stattdessen habe ich mich gegen eine Wand geblinzelt und meine etwa 30-50 Spiegelbilder die Arbeit machen lassen:

Nur ein paar Ichs als Freunde.

Ein paar mehr von mir. Was soll schon schief gehen?

Mit zu vielen Egos kommt es schnell zu Chaos.

Die Bosse können sich gar nicht entscheiden, welcher Leerenelfe sie zu erst die Ohren anknabbern sollen. Herrlich!

Das Tolle daran ist, dass sich diese Anima sogar stapeln lassen, sodass ich noch mehr Spiegelbilder beschwören könnte oder meinen Schaden noch weiter erhöhen. Unbedingt effizient war das zumindest auf der Stufe noch nicht, aber wahnsinnig lustig.

In anderen Runs habe ich mir einen Build rund um „Arkane Explosion“ gebaut, der diese bei ihrem ersten Einsatz um 850% verstärkt und meinen Schaden stetig weiter erhöht hat, sodass ich quasi nur noch explodierend durch die Level gerannt bin.

Und das waren nur die Möglichkeiten des Arkan-Magiers – einer Klasse, die ich eigentlich gar nicht mag. Wenn ich mir nun vorstelle, was ich als Krieger, Todesritter oder in einer Gruppe dort möglicherweise anstellen kann, juckt es mich richtig in den Fingern.

Ich hoffe nur, dass es für Torghast keine Beschränkung gibt wie für die Visionen von Patch 8.3. Das eigentlich beste Feature von BfA konnte ich so überhaupt nicht genießen.

Wird Shadwolands wirklich so gut?

Neben Torghast gibt es aktuell noch nicht viele Features, die sich in der Alpha testen lassen. Das erste Gebiet „Bastion“ sowie neuerdings das blutige „Revendreth“ im Bloodborne-Stil sind im Moment noch die Highlights.

Die neue Zone Revendreth hat was vom viktorianischen Bloodborne.

Asmongold behauptet, dass Shadowlands die beste Erweiterung aller Zeiten wird. Dem kann ich noch nicht zustimmen, denn dazu gibt es einfach noch zu wenig zu sehen. Im Moment kommt es vor allem aufs Testen und weniger auf die Inhalte an.

Ich bin mir aber sicher, dass Shadowlands richtig gut werden und sicher auch in unsere Liste mit den besten WoW-Erweiterungen kommen wird. Zudem sehe ich jetzt schon, dass ich persönlich sehr viel mehr Zeit im neuen Addon verbringen werde, als ich es aktuell in Battle for Azeroth tue, und sei es nur, um mehr urkomische Builds in Torghast auszuprobieren.

Mehr zu Alpha & Beta von Shadowlands

Nachdem nun Revendreth eingeführt wurde, fehlen noch drei weitere der neuen Gebiete von Shadowlands: Maldraxxus, Ardenweald und der Schlund. Ob und wann diese zu testen sind, kann ich noch nicht genau sagen.

Zudem fehlt noch immer eines der wichtigsten Kern-Features der Erweiterung: Die Pakte. Die sind im Moment nicht im vollen Umfang zu testen und sind etwas, auf das ich mich ebenfalls sehr freue.

MeinMMO wird die Entwicklung im Auge behalten und über die wichtigsten Infos und Details zu Shadowlands und der Alpha berichten. Wenn ihr euch ein Bild der neuen Erweiterung machen möchtet, könnt ihr euch selbst zum Testen anmelden. Alle Infos zu Alpha & Beta findet ihr hier in unserem Sammelartikel.