Der Twitch Streamer Asmongold hat sich nun ausführlich zu seinen Erfahrungen mit World of Warcraft Shadowlands geäußert. Er behauptet in dem Video sogar, dass es die beste Erweiterung überhaupt werden könnte.

Was überzeugt Asmongold so? In einem fast 30 Minuten langen Video spricht der bekannte Streamer über seine ersten Erfahrungen mit der Alpha von Shadowlands. Die kann ihn sogar sehr überzeugen.

Eine der Haupt-Gründe dafür sei, dass Blizzard sich das Feedback der Spieler zu Battle for Azeroth zu Herzen genommen habe und nun offener mit ihnen kommunizieren würde:

Blizzard macht Dinge und geht Schritte in die richtige Richtung, um das Spiel besser zu machen und das ist etwas, das ich wirklich gerne sage. Wenn ich sehe, wie viele Interviews sie mit Content Creatorn führen und wie offen und kooperativ sie sich zeigen, fühlt sich das für mich an, als würden sie das Spiel in Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern und Spielern entwickeln. Asmongold ab Minute 1:10 im verlinkten Video

Ein weiterer positiver Punkt sind die Inhalte und Neuerungen, die von Asmongold gelobt werden. Während sich bei BfA viel nach Reskins und den gleichen Inhalten wie in den letzten 10 Jahren anfühlte, soll Shadowlands neu und spannend sein.

Lob für Torghast und die Level-Erfahrung

Was lobt Asmongold an Shadowlands? Viele positive Worte hat der Streamer für die neue Aktivität Torghast übrig, ein Dungeon mit Rougelike-Elementen und einer schaurigen Kreatur, die euch jagt. Er habe viel Spaß daran und freue sich über ein neues Element, das aber Wert auf die Kern-Inhalte von WoW lege.

Auch die Level-Phase kommt bei ihm gut weg. Diese fand der Streamer bei BfA besonders schlimm, weil sie sich stellenweise so anfühlte, als würde der Charakter eher ein Downgrade bekommen, als stärker zu werden. Das sei in dem neuen System anders, das gleichzeitig auch Wert auf den Einstieg für Neulinge lege.

Ein weiteres Lob bekam der neue Raid, was jedoch eine persönliche Präferenz sei, weil er das viktorianische und dem Spiel Castlevania ähnliche Setting so sehr mag.

Die neue Aktivität Torghast hat es dem Streamer Asmongold angetan.

Wo gibt es Kritik? Eine der größten Kritikpunkte von Asmongold liegt in der Art, wie die Spieler nach Shadowlands kommen. Er war von Sylvanas und ihrer Rolle in der Geschichte nicht begeistert:

Wenn wir Sylvanas als Instrument zur Fortführung der Handlung nutzen müssen, dann ist das so. Ich hätte es stattdessen vorgezogen, wenn N’Zoth gewonnen und uns alle getötet hätte. Das könnte der Grund sein, warum wir in den Shadowlands gelandet sind. Das wäre verdammt geil gewesen. Asmongold ab Minute 9:34 im verlinkten Video

Auch einige kleinere Punkte wie die Zahl der Schwierigkeitsgrade in den Raids und den Aufbau des neuen Dungeons kritisierte der Streamer. Doch im Großen und Ganzen ist es Shadowlands gegenüber sehr positiv eingestellt.

Wird Shadowlands die beste Erweiterung?

In seinem Fazit betont Asmongold, wie viel besser Shadowlands derzeit sei, im Vergleich zu anderen Erweiterungen in der Alpha:

Shadowlands sieht so viel besser aus, als BfA zu diesem Zeitpunkt. Und es sieht viel besser aus, als Legion zu diesem Zeitpunkt. Und auch besser als Warlods [of Draenor]. Ich bin sehr gespannt, wie es mit der Erweiterung weitergeht. Asmongold in Minute 26:35 im oben verlinkten Video

Er wisse zwar nicht, ob Shadowlands wirklich die beste Erweiterung wird, weil diese derzeit noch in der Alpha ist. Doch er freue sich sehr auf die neue WoW-Erweiterung.

Wer derzeit überlegt nach WoW zurückzukehren, dürfte sich über einen XP-Buff freuen, der noch länger bleibt und das Leveln von Twinks deutlich schneller macht.