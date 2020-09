WoW: Euer Pakt entscheidet, wie ihr in Shadowlands sterbt

Die Wahl des Paktes in WoW Shadowlands ändert viele kleine Details im Spiel. So ändert sich euer Tod je nach dem gewählten Pakt.

Die wohl größte Entscheidung in der kommenden Erweiterung von World of Warcraft ist die Wahl eines Paktes. Vier davon stehen zur Auswahl und jeder kommt mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Boni, Stories und Belohnungen daher. Doch es gibt auch einige Kleinigkeiten, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Die Wahl des Paktes entscheidet nämlich auch, wie ihr in den Schattenlanden sterbt.

Kyrianer dürfen sich darauf freuen, geblendet zu werden – kommt nachts besonders gut.

Was wurde entdeckt? Den Kollegen von wowhead ist aufgefallen, dass die Wahl des Paktes über ein interessantes, kleines Detail entscheidet. Denn jedes Mal, wenn euer Charakter in den Shadowlands das Zeitliche segnet, kommt eine besondere Animation. Je nachdem, für welchen Pakt ihr euch entschieden habt, erscheint beim „Geist freilassen“ des Charakters eine unterschiedliche Animation.

Kyrianer sehen einen blau-weißen Wirbel aus Bastion

Nekrolords sehen das Grün-Schwarz von Maldraxxus

Nachtfae bekommen das Dunkelblau des Ardenwalds

Venthyr sehen das düstere Rot von Maldraxxus

Das ist übrigens nicht nur optische Spielerei, sondern scheint auch den kurzen Ladebildschirm zu ersetzen, der ansonsten beim Freilassen des Geistes erscheint, wenn der nächste Friedhof weit entfernt ist. Es hat also auch einen praktischen Nutzen.

Kann man in den Schattenlanden überhaupt sterben? Der Tod ist in den Schattenlanden ohnehin eher etwas Merkwürdiges. Immerhin sind die meisten Kreaturen hier bereits tot und lediglich der Spieler sowie ein paar namhafte Helden der Warcraft-Lore sind hier tatsächlich lebendig. Die überwiegende Mehrheit der Charaktere besteht aus den Seelen der verstorbenen Bewohner unterschiedlichster Welten. Hier „sterben“ zu können, stellt also eine Besonderheit dar, die dementsprechend auch grafisch hervorgehoben wird – perfekt mit dem jeweiligen Pakt des Spielers verbunden.

Blizzard will bei den Pakten übrigens nicht die Reißleine ziehen. Sie kommen so, wie sie aktuell in der Beta zu spielen sind.

Was haltet ihr von diesem kleinen Animationen? Ein cooles Detail, um immer wieder an den eigenen Pakt erinnert zu werden?