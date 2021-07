So könnt ihr Alastor den Wachsamen in New World finden und besiegen

Viele Spieler des neuen MMORPGs New World fragen sich derzeit, wie man Alastor besiegen oder wie man ihn überhaupt finden kann. Den fiesen Magier in die Finger zu bekommen und aufzuspüren, ist nämlich nicht so einfach, wie es klingt. Schuld daran ist ein allgemeines Problem von neuen MMORPGs. Wir zeigen euch wie ihr Alastor findet und besiegen könnt.

Wie findet ihr Alastor den Wachsamen? Am Ende der Quest “Das Ritual” solltet ihr auf den Bosskampf gegen Alastor den Wachsamen treffen. Ihr findet ihn auf einer Plattform entsprechend des Questmarkers. Zumindest solltet ihr ihn dort finden, denn er ist gern mal nicht auffindbar.

Das liegt an einem typischen MMORPG-Problem: Die Bosskämpfe in New World finden nicht instanziiert, sondern in der normalen Welt statt. Der Boss spawnt also für alle, nicht nur für euch. Es kann also gut sein, dass ihr ankommt und auf den Boss ganz einfach warten müsst.

Amazon sagt den Spielern außerdem, dass sie über das Journal (Taste “J”) den Questabschnitt neu laden können und dann eine erneute Chance auf den Boss erhalten. Alternativ könnte man laut Amazon auch einfach das Spiel neu starten. Dazu würden wir euch aber nur raten, wenn ihr euch auf einem Server ohne lange Login-Warteschlangen befindet.

Ein weiterer Tipp von uns: Geht noch nicht durch den blauen Schleier bevor ihr Alastor den Wachsamen besiegt habt. Spieler berichten vermehrt von Fehlern in der Quest nach genau dieser Tat (via newworld.com).

Der Spawnpunkt von Alastor auf der Karte markiert

So besiegt ihr Alastor den Wachsamen

Wie kämpft ihr am besten gegen Alastor? Alastor selbst ist ein Magier, der auf Fernkampf setzt. Ihn begleiten allerdings zwei bis drei Skelett-Krieger, die im Nahkampf ordentlich austeilen. Um die solltet ihr euch zuerst kümmern, während ihr vor Alastor einfach weglauft.

In diesem Video könnt ihr den Kampf gegen Alastor sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Habt ihr die Skelett-Krieger besiegt, könnt ihr euch relativ einfach auf Alastor stürzen. Er ist im Nahkampf vergleichsweise wehrlos und sollte keine allzu große Herausforderung darstellen. Habt ihr Alastor den Wachsamen besiegt, ist die Quest abgeschlossen.

Ihr müsst nicht zwangsweise den letzten Schlag auf den Boss ausführen, um die Quest „Das Ritual“ abzuschließen. Es reicht, wenn ihr an dem Kampf beteiligt wart, also etwa ein wenig Schaden verursacht habt.

Während ihr auf den Bosskampf wartet, könnt ihr auch einmal nachlesen, wie genau Attribute in New World eigentlich funktionieren.