Der neue Raid für Patch 9.2 in World of Warcraft steht an. Im Mausoleum der Ersten erwarten euch 11 Bosse und damit die vorerst letzten in Shadowlands. Zwei Experten haben sich bereits Gedanken darüber gemacht, welche Klassen besonders viel DPS machen werden.

Wer sind die Experten? Tettles und Dratnos sind Autoren der großen WoW-Fanpage WoWhead. Dort haben sie kurz vor Release des neuen Raids ihre erste Einschätzung abgegeben.

Die beiden Experten arbeiten außerhalb von WoWhead als Content Creator für WoW, teilweise bei E-Sports-Teams. Ihre Meinung ist bei vielen Mitgliedern der Community geschätzt, sowohl im englischsprachigen Raum als auch international.

Wie kommen die Experten auf das Ranking? Die beiden haben laut eigener Aussage den neuen Patch 9.2 bereits auf dem öffentlichen Testrealm ausgiebig gespielt. Dabei haben sie sich auch auf den Raid vorbereitet und beobachtet, welche Klassen besonders stark sind.

Dadurch können sie einschätzen, wer die Nase vorne hat und welche Klasse eher schlecht abschneidet. Die Spezialisierungen sind dabei in die Tiers S bis F eingeteilt.

WoW: Trailer zu Patch 9.2 – Das steckt im neuen Update

DPS-Ranking laut Experten – Die stärksten Klassen in Patch 9.2

S-Tier

(leer)

A-Tier

Dämonologie-Hexer

Krieger (alle Specs)

Gleichgewichts-Druide

Verstärker-Schamane

Verwüstungs-Dämonenjäger

B-Tier

Mager (alle Specs)

Meucheln-Schurke

Täuschungs-Schurke

Schatten-Priester

C-Tier

Zerstörungs-Hexer

Wildheits-Druide

Jäger (alle Specs)

Elementar-Schamane

Todesritter (beide DPS-Specs)

Vergelter-Paladin

Windläufer-Mönch

D-Tier

Gebrechens-Hexer

Gesetzlosigkeits-Schurke

F-Tier

(leer)

Worauf muss ich achten? Grundsätzlich gilt, dass ihr euch nicht nur auf die „bestmögliche“ Klasse fixieren solltet. Ist eine Spezialisierung enorm stark, aber liegt euch überhaupt nicht, leidet auch eure Performance darunter. Seid ihr nicht absolut auf den Progress angewiesen, spielt am besten das, was ihr gut beherrscht und was euch Spaß macht.

Es handelt sich bei dieser Liste außerdem um eine erste Einschätzung der Experten. Wie gut sich die Klassen später tatsächlich schlagen werden, muss sich noch zeigen. Es wird vermutlich noch Balance-Patches und Anpassungen geben, welche die Rangliste verschieben.

Auf MeinMMO findet ihr die aktuelle DPS-Liste für WoW mit den echten Zahlen der aktiven Spieler, welche wir dann so bald wie möglich aktualisieren. Wer bereits jetzt konkrete Zahlen sehen will, der kann sich erste Simulationen anschauen.

Simulierte Zahlen für das Mausoleum der Ersten

Das sind die stärksten Klassen nach Berechnungen: Die Website simulationcraft berechnet regelmäßig, wie viel Schaden mathematisch bei den Klassen in World of Warcraft möglich ist. Aufgrund der neuen Ausrüstung wie Tier-Sets und mehr sind die aktuell stärksten Klassen (Stand 28. Februar):

Verstärker-Schamane – 18.425 DPS

Elementar-Schamane – 17.503 DPS

Gleichgewichts-Druide – 17.436 DPS

Furor-Krieger – 17.319 DPS

Frost-Magier – 17.255 DPS

In der Simulation sind ebenfalls verschiedene Pakte für die Klassen aufgelistet sowie Tank-Spezialisierungen. Bedenkt dabei jedoch, dass es sich um Berechnungen ohne Fehler handelt, die Zahlen sind also nicht mehr als ein mathematischer Richtwert.

Die Zahlen weichen recht stark von den Einschätzungen der Experten ab und berücksichtigen keine Mechaniken, sondern berechnen reine „Flickwerk-Kämpfe“. Ihr findet die vollständige Liste auf simulationcraft.org.

Was steckt noch im neuen Patch? Für die Vorbereitung auf den Raid könnt ihr im neuen Patch wieder Ruf farmen und euch auf das Tragen eines zweiten Legendarys vorbereiten. Ihr findet auf MeinMMO 3 Dinge, die ihr im neuen Patch erledigen solltet.

Seid ihr weniger interessiert am neuen Raid, könnt ihr auch so die Geschichte von Patch 9.2 genießen. Das neue Gebiet Zereth Mortis bietet eine Kampagne, Weltquests und viel zu erkunden. Für MeinMMO-Dämon Cortyn ist das ein willkommenes „Wildstar-Update“.

Normalerweise bekommen WoW-Erweiterungen drei große Content-Updates. Ein Patch 9.3 wird jedoch nicht kommen. Wie schon zu Warlords of Draenor kommt das Addon mit lediglich zwei Updates aus.

Fans vermuten, dass das eine „Reißleine“ ist, um die umstrittene Story schnell zu einem Ende zu bringen. Der Chef sagt jedoch, das sei schon immer so geplant gewesen:

WoW-Chef sagt: Shadowlands sollte schon immer mit Patch 9.2 enden