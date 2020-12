Hier findet ihr den Verbundfähigen Sündenstein: Den Sündenstein gibt es, wie es sich gehört, im vampirischen Gebiet Revendreth. Reist in den Südosten zu den Koordinaten 63 / 72. Dort findet ihr Eintritts- und Austrittskarten, die ihr anklicken müsst. Anschließend landet ihr in einem kleinen Rätsel, bei dem ihr verschiedenen Kugeln ausweichen müsst. Arbeitet euch bis zur Schatztruhe vor und plündert sie, um den Sündenstein zu erhalten.

Mit World of Warcraft: Shadowlands hat Blizzard eine ganze Menge neuer Spielzeuge im Spiel versteckt. Die meisten davon sind ziemlich kreativ und manche funktionieren sogar besonders gut in Kombination. Wir zeigen euch heute zwei Spielzeuge, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

