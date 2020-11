Welche Geheimnisse gibt es noch? In Shadowlands gibt es an allen Ecken irgendwelche verborgenen Quests, NPCs oder Geheimnisse, die ihr entdecken könnt. Ein neuer NPC etwa hat MeinMMO-Autor Benedict Grothaus an seinen traurigsten Moment in WoW erinnert .

So nutzt ihr den Pilz: Wenn ihr euch einen Pilz organisiert habt, bringt ihn im Ardenwald zu den Koordinaten 32 / 30 im Nordwesten, nordwestlich vom Traumsang Fenn. In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr euch Koordinaten anzeigen lasst .

Wo bekomme ich ihn? Der ungewöhnlich große Pilz droppt überall im Ardenwald und in den dazugehörigen Dungeons, Die Andre Seite und Nebel von Tirna Scithe. Letztere gehören übrigens zu den drei besten Dungeons in Shadowlands .

