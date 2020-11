WoW-Quest: „Handel und Wandel“ – Hier müsst ihr hin

Die Quest „Handel und Wandel“ sorgt für Probleme bei einigen WoW-Spielern. Wir verraten, wo ihr sie abgeben müsst.

Immer mehr Spieler trudeln langsam auf Level 60 in World of Warcraft Shadowlands ein und wollen sich an den Endgame-Inhalten versuchen. Doch eine kleine Quest sorgt für Probleme, denn die Spieler finden den Ort nicht, an dem sie die Quest abgeben müssen. Wir verraten, wie ihr „Handel und Wandel“ abschließen könnt.

Was ist das für eine Quest? Die Mission „Handel und Wandel“ bekommt ihr auf Stufe 60 in Oribos, nachdem ihr die Haupt-Kampagne abgeschlossen habt. Ihr erhaltet sie vom Gastwirt „Beherberger Ta’rela“, dem einzigen Gasthaus in Oribos „Die Idyllia“. Eigentlich handelt es sich dabei nur um eine Fetch-Quest, die von euch will, dass ihr euch bei Finder Ta’sul meldet. Der ist auf der Karte eine Ebene „tiefer“ angezeigt. Allerding ist damit nicht der „Ring der Übertragung“ gemeint, sondern eine andere, etwas verstecktere Ebene.

Wo gibt man „Handel und Wandel“ ab? Ihr müsst das Gasthaus nicht verlassen. Dreht euch einfach, während ihr vor dem Questgeber steht, nach rechts. Ihr betretet dann den Speisesaal des Gasthauses. Von dort aus schaut ihr nach links. Zwei „Sicherheitspezialistinnen“ beschützen hier ein kleines Tor, das scheinbar in einer Wand endet.

Einfach nach rechts drehen und durch das Tor.

Durchschreitet das Tor und dreht euch nach rechts. Hier findet ihr eine Treppe, die euch tiefer hinab in die Gewölbe von Oribos führt.

Die Treppe führt weiter hinab.

Ab hier könnt ihr euch nicht mehr verlaufen. Folgt einfach der Treppe immer weiter hinab, bis ihr den Raum „Der Unterschlupf des Mittlers“ betretet. Hier findet ihr den Questgeber und anschließend auch die Folge-Quests.

Bei diesen NPCs bekommt ihr die Weekly-Quests für Dungeons.

Warum ist die Quest wichtig? Die Quest ist relevant, da sie euch zu den wöchentlichen Dungeon-Quests führt. Diese belohnen euch nicht nur mit einem schönen Batzen Ruf-Punkte bei einer neuen Fraktion eurer Wahl, sondern auch mit Ausrüstungsgegenständen, die für frische Charaktere auf Stufe 60 durchaus nützlich sein können. Es lohnt sich also, jede Woche hier vorbeizuschauen und die Quests zu erfüllen.

„Quest lesen“ hilft: Diese Mission ist übrigens ein typischer Fall, wo sich das Lesen der Questbeschreibung durchaus lohnen würde. Die Quest verrät nämlich bereits, dass man in die „dunklen Flure gegenüber der Kochtöpfe“ schauen soll – die im Nebenzimmer des Gasthauses zu finden sind.

Ihr solltet jede Woche hier unten vorbeischauen, um neue Quests anzunehmen und für den Abschluss von Dungeons gleich doppelt belohnt zu werden.

Kennt ihr schon den neutralen Pandaren Doubleagent? Der braucht keine Quests, um Stufe 60 zu werden …