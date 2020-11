Im Ardenwald bei WoW: Shadowlands erwartet euch die Quest „Wer nicht spielt, der nicht gewinnt“. Um sie zu lösen, sollt ihr Emotes einsetzen. Wir zeigen euch im Guide, wie das geht.

Was ist das für eine Quest? Im Norden von Ardenwald erwartet euch ein NPC namens Spielerischer Trickser. Und dieser macht seinem Namen alle Ehre. Denn bei der Quest „Wer nicht spielt, der nicht gewinnt“ (Englisch: The games we play) müsst ihr auf Tricks vorbereitet sein.

Diese Emotes sind die Lösung für die Quest

Was müsst ihr tun? Während der Spielerische Trickser mit euch spricht, müsst ihr genau drauf achten, was er sagt. Und anschließend auch noch schnell reagieren.

Es gilt, die Textboxen genau im Auge zu behalten und darauf dann mit dem richtigen Emote zu antworten. Oft nennt er im Text schon die richtigen Aktionen wie „tanzt mit mir“, wo ihr dann das Tanzen-Emote ausführen sollt.

Wie führt man Emotes aus? Wenn ihr noch frisch in World of Warcraft seid und noch nie benutzt habt, lernt ihr das hier. Öffnet den Chat mit Enter, schreibt dann „/praise“ und bestätigt wieder mit Enter. Ihr tippt das ohne die Anführungsstriche ein. Beim Bestätigen führt euer Charakter das Emote aus. Dabei spielt es im deutschen Client keine Rolle, ob ihr auf Deutsch „Tanzen“ schreibt oder auf englisch „dance“. Die Emotes werden in beiden Sprachen ausgeführt. Der englische Client erkennt allerdings keine deutschen Emotes.

Merkt euch schon mal folgende Begriffe:

/danke

/vorstellen

/preisen

/stark

/tanzen

/jubeln

Bedenkt, dass die Reihenfolge bei euch anders aussehen kann.

Text Emote Mir ist es einmal gelungen, allen Sylvari

in einem Hain einzureden, dass ich ein

Mitglied ihres Hofs sei. Die anderen Spriggans

haben mich tagelang bejubelt! /jubeln Oh, meine Beine zucken beinahe vor Aufregung!

Ich könnte ewig tanzen. Tanzt mit mir! /tanzen Bei den Höfen der Fae sind Manieren sehr

wichtig. Der kleinste Fehltritt kann… grauenhafte

Folgen haben. Die Vorstellung spielt eine wichtige

Rolle beim ersten Eindruck /vorstellen Wir tun viel, um den Leuten zu helfen. Ihr kennt

die Geschichten sicherlich. Schuhe flicken, Felder

bestellen, getrennte Liebende zusammenführen.

Und was bekommen wir zurück? Niemand preist

unsere Taten! Hmpf! /preisen Viele können unsere Talente gebrauchen, aber

wenige verdienen sie sich. Manche geben uns

Geschenke, die immer dankbar angenommen werden.

Manche wollen uns übertölpen und versagen

normalerweise dabei. Manche bitte um

Erlaubnis und danken uns stets für unsere

Mühen. /danken Wir Spriggans haben unsere eigenen Helden!

Dem großen Helden Hollain hat man nachgesagt,

er könne einen Berg mit einem einzelnen

Speerstoß spalten. Oh, was für ein Anblick das

gewesen sein muss! Wie stark er gewesen sein

muss! /stark

Habt ihr diese Aufgabe gemeistert, könnt ihr euch den nächsten Quests im Gebiet widmen. Wenn ihr noch weitere Texte kennt, die in dieser Übersicht fehlen, dann schreibt sie uns doch hier auf MeinMMO in den Kommentaren und wir fügen sie dann anschließend hinzu.

Gerade der Ardenwald hat noch viel mehr zu bieten. Cortyn von MeinMMO kürt den Ardenwald zum schönsten Gebiet, das WoW jemals hatte.

Wie läuft es für euch in WoW: Shadowlands? Fandet ihr diese Emote-Quest cool und wünscht ihr euch mehr solcher interaktiven Aufgaben beim Leveln? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.