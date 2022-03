WoW bringt wichtige Items zurück, die euch stärker machen – So bekommt ihr sie

Sockelplätze sind in World of Warcraft extrem wichtig. Jetzt gibt es sie quasi als „Trostpreis“. Wir verraten, wie ihr sie bekommt.

In World of Warcraft gibt es zahlreiche Gegenstände, die zur Verbesserung des Charakters beitragen. Nicht alle davon sind direkt Ausrüstung, manche verfeinern oder erweitern die jeweilige Ausrüstung sogar – wie etwa Sockel-Plätze. In Patch 9.2 gab es bisher keine Ewigkeit, neue Sockel auf Items anzubringen. „Still und heimlich“ hat Blizzard jetzt so eine Funktion nachgereicht.

Was war das Problem? Die wöchentliche Belohnungskammer fühlte sich für einige Spieler nicht gut an. Schon in der letzten Saison musste man oft den „Zonk“ wählen, also die „Bedienstetenabzeichen der Belobigung“. Die konnte man dann gegen verschiedene kleine Belohnungen tauschen – etwa Anima. So konnte man zumindest „irgendwas“ aus der Kammer wählen, wenngleich dieser Trostpreis sich bisher eher wie Hohn anfühlte.

Was wurde nun geändert? Per Hotfix bringen die Entwickler nun eine Änderung durchgeführt, die alle Spieler im Endgame aufhorchen lassen sollte. Denn künftig könnt ihr euch mit dem „Trostpreis“ Sockel für eure Ausrüstung kaufen – und noch einige andere spannende Gegenstände, die sich deutlich belohnender anfühlen.

Einmal pro Woche gibt’s ein Item aus der Kammer. Aber nicht immer was Gutes.

Was für neue Items gibt es? Eine ganze Menge, für alle Spielertypen dürfte etwas dabei sein:

Ephemera-Infused Mesh: Fügt einem Ausrüstungsstück aus Season 3 (Helm, Halskette, Armschiene, Gürtel oder Ring) einen Sockel hinzu, wenn der Gegenstand noch keinen hat. Kostet 6 Belobigungen.

Overflowing Chest of Riches: Eine Kiste, die im Schnitt 3.000 Gold enthält. Koste 3 Belobigungen.

Certified Vouchsafe: Erhöht eure Ruhmstufe bei eurem aktuellen Pakt um 1, bist Ruhm-Stufe 80. Ist an den Account gebunden. Kostet 1 Belobigung.

Bottled Night Sky: Gewährt 25 Genesis-Partikel, die man für das Craften von Mounts und Pets in Zereth Mortis braucht. Kostet 1 Belobigung.

Treatise on Patterns in the Purpose: Gewährt 40 Chiffren der Ersten. Kostet 1 Belobigung.

Tribute of the Enlightened: Gewährt 150 Ruf mit der Fraktion der Erleuchteten. Kostet 1 Belobigung.

Wie bekommt man Belobigungen? Bisher gab es immer 3 Belobigungen, wenn man keinen der Ausrüstungs-Gegenstände aus der Kammer haben wollte. Das wird jetzt geändert. Je nachdem, wie viele Teile der Kammer ihr freigeschaltet habt (also wie viele Items euch zur Auswahl standen), bekommt ihr unterschiedlich viele Belobigungen:

Ein Abschnitt der Kammer freigeschaltet: 2 Belobigungen

Zwei Abschnitte der Kammer freigeschaltet: 4 Belobigungen

Drei oder mehr Abschnitte der Kammer freigeschaltet: 6 Belobigungen

Zusätzlich dazu wächst das Maximum der gleichzeitig tragbaren Belobigungen auf 12 an.

Künftig dürfte es sich also deutlich besser anfühlen, wenn ihr aus der wöchentlichen Schatzkammer kein direktes Upgrade bekommt. Denn dann könnt ihr zumindest einen Sockel auswählen und eure vorhandene Ausrüstung aufwerten – oder ein paar Tausend Goldstücke einheimsen.

Was haltet ihr von der Änderung? Eine gute Lösung, um die wöchentliche Schatzkammer aufzuwerten? Oder hättet ihr gerne andere Belohnungen gesehen?