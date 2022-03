WoW: Ab morgen könnt ihr in Zereth Mortis fliegen – Das solltet ihr heute schon erledigen

Im neuesten Update von World of Warcraft müsst ihr erst wieder lernen, wie man fliegt. Das funktioniert in Zereth Mortis mit Patch 9.2 aber deutlich leichter als bisher. MeinMMO erklärt, was ihr tun müsst.

Warum muss ich fliegen neu lernen? Am 23. Februar erschien der neue Patch 9.2 für World of Warcraft. Dieser bringt euch in ein neues Gebiet: Zereth Mortis, wo Prototypen für alle Schöpfungen entworfen werden.

Zu Beginn könnt ihr in diesem Gebiet noch nicht fliegen, sondern nur Boden-Reittiere und die spärlich gesetzten Flugpunkte nutzen. Ihr müsst euch diese Fähigkeit erst freispielen. Eure Fähigkeit, um in den Schattenlanden zu fliegen, funktioniert unabhängig davon.

Ab wann kann ich fliegen? Ab dem 16. März 2022 könnt ihr euch die Flug-Fähigkeit freispielen. Die zeitliche Begrenzung kommt daher, dass ihr einen Teil der Story-Kampagne abschließen müsst.

Diese wird aber erst wöchentlich fortgeführt und mit Beginn der 4. Woche ist das entsprechende Kapitel verfügbar. Alles andere könnt ihr schon vorher erledigen. MeinMMO erklärt, was ihr alles tun müsst.

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Fliegen freischalten in Patch 9.2 – So geht’s

Das müsst ihr erledigen: Um fliegen zu können, braucht ihr den Erfolg „Aufdecken der Geheimnisse“. Dabei handelt es sich um einen Meta-Erfolg, für den ihr mehrere weitere Erfolge abschließen müsst:

Erkundet Zereth Mortis – Alle Bereiche des Gebiets entdeckt

Verdächtige Sammlungen – Findet 5 verborgene Schätze

Pfad der Erleuchtung – Schließt die Storys „Probleme mit kleinen Haustieren“, „Nicht alle sind verloren“ und „Pilger erneut willkommen“ ab

Legenden des Exils – Lest alle Bände von „Firim im Exil“

Abenteurer von Zereth Mortis – Besiegt 10 seltene Gegner in Zereth Mortis; hier sind 3 Tipps, um rare Gegner schnell zu erreichen

Ein Mittel zum Zweck – Schließt den Geschichtsstrang „Ein Mittel zum Zweck“ ab

Was kann ich jetzt schon machen? Bis auf „Ein Mittel zum Zweck“ lässt sich alles bereits vor dem 16. März erledigen. Die Erkundung und Pfad der Erleuchtung sollten beim reinen Erledigen der Quests in Zereth Mortis schon abgeschlossen sein.

Rare Gegner sowie die Schätze findet ihr in der Regel ebenfalls, wenn ihr einfach eine Weile im Gebiet unterwegs seid – außer, ihr habt besonderes Pech. Das Addon „Handy Notes“ hilft euch dabei, die Ziele zu finden, wenn sie euch noch fehlen. Auf MeinMMO findet ihr eine Liste mit den besten Addons für Shadowlands.

Die Legenden des Exils sind teilweise versteckt und nicht ganz leicht zu finden. Sollten sie gerade nicht da sein, beträgt die Respawn-Zeit grob bis zu 10 Minuten. Wir haben für euch eine Map erstellt, auf der ihr alle Fundorte im Überblick seht:

Die Map mit den Fundorten. Die Kisten und Totenköpfe zeigen übrigens einige Schätze und rare Gegner via Handy Notes an.

Wie geht es weiter? In der Woche nach dem Fliegen, ab dem 23. März, könnt ihr euer zweites, legendäres Item bekommen: Einigkeit, der legendäre Effekt eures Paktes. Dieses tragt ihr dann zusätzlich zu einem anderen Legendary und erhaltet so einen ordentlichen Schub an Stärke. Hier findet ihr einige nützliche Links zum Thema:

Später werdet ihr dann auch Set-Teile herstellen können, falls ihr bis dahin Pech in der wöchentlichen Kiste oder im neuen Raid hattet. Details dazu kommen noch, allerdings kann es sich jetzt schon lohnen, starke Items auf entsprechenden Slots zu sammeln – besonders, wenn sie einen Sockel haben.

Bisher kommt der neue Update ziemlich gut an, zumindest bei den aktiven Spielern. Bei unserer Umfrage waren die meisten von euch zufrieden mit Patch 9.2:

Wenn ihr gerade WoW spielt, dann habt ihr auch Spaß daran