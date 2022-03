Wenn ihr gerade WoW spielt, dann habt ihr auch Spaß daran

Ich finde ihn sehr gut. Das einzige, was mich stört, sind die nervigen Rätsel. Ich habe endlich wieder Spaß an WoW und level auch meine anderen Chars durch das aktuelle Addon, damit sie im nächsten, hoffentlich guten, Addon bereit sind.

Im Folgenden werden wir immer mal wieder die Zahlen der Leute herausrechnen, die „Ich spiele aktuell kein WoW“ angegeben haben. So kommen wir dann auf verlässlichere Zahlen, was die tatsächlich noch Spielenden anbelangt.

Patch 9.2 von World of Warcraft ist nun seit knapp 10 Tagen live und die meisten Spieler haben bereits viele Stunden in Zereth Mortis verbracht. Besonders eifrige Charaktere haben in den vergangenen Tagen auch schon einen Fuß in den neuen Raid „Mausoleum der Ersten“ gesetzt – zumindest dem normalen und heroischen Modus, der Rest folgt erst später.

Die meisten von euch haben wieder Spaß an World of Warcraft – das ergab zumindest eine Umfrage unter den MeinMMO-Lesern.

Insert

You are going to send email to