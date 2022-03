Das neuste Cinematic von World of Warcraft sorgt für viel Kritik. Das Ende des Kerkermeisters ist aber ziemlich gut – findet Story-Dämon Cortyn von MeinMMO.

Wieder einmal spaltet ein Cinematic die Spielerschaft von World of Warcraft. Das Video, das nach dem Kampf gegen den Kerkermeister abgespielt wird, sorgt für Unmut bei vielen. „Das war’s schon?“ und „Welch lachhaftes Ende“ liest man häufig. Doch ich finde, das Cinematic erfüllt genau das, was es soll – und ist sogar besser als das, was wir in der Vergangenheit bekommen haben.

Spoilerwarnung: Wer das Cinematic noch nicht gesehen hat und es lieber live erleben will, sollte nicht weiterlesen. Ihr wurdet gewarnt.

Das Ende vom Kerkermeister ist schnell erklärt. Nach dem Kampf wird er durch die Macht der anderen Ewigen, also der Anführer der Pakte, seiner Kräfte beraubt. Sein Plan ist gescheitert und die Ewigen richten über ihn, während langsam aber sicher seine Kraft aus dem Körper weicht und er wieder auf ein lebloses Automa reduziert wird. Mit seinem letzten Atem sagt er noch, dass ein geteilter Kosmos nicht gegen das bestehen kann, was kommt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was hat die Spieler nun so enttäuscht? Warum sind einige Fans – mal wieder – so unzufrieden?

Ich denke, ein guter Vergleich dieses Cinematics ist mit dem von Patch 8.3. Damals haben wir N’Zoth besiegt und ihn mit einem „Superlaser“ einfach beseitigt. Das war ein ziemlich bescheidenes Cinematic. Es gab quasi keine gesprochenen Worte, einfach nur das Abfeuern des Lasers.

Das war im höchsten Maße unbefriedigend. Ich fand das Ende unwürdig für einen Alten Gott und hatte mir so viel mehr von Ny’alotha und N’Zoth erhofft, dass ich noch heute denke: Der ist nicht wirklich tot, das war nur ein Gedankentrick.

Anders sieht es beim Kerkermeister aus. Der ist wieder auf ein lebloses Automa reduziert worden und ziemlich sicher ausgelöscht. Er hat hat seine gerechte „Verurteilung“ von seinen Brüdern und Schwestern bekommen, wurde seiner Kräfte beraubt und seine Essenz ausgelöscht.

Es verwundert mich, dass viele dieses Ende nun als „unwürdig“ oder „schlecht“ empfinden. Denn noch in den Wochen und Monaten zuvor hörte man immer wieder den Wunsch: Der Kerkermeister soll weg. Der ist langweilig, der nervt, der ist einfach zu mächtig und mit dem verbindet man irgendwie gar nichts.

Jetzt passiert genau das im Cinematic – er stirbt. Er wird besiegt und stirbt einfach, ohne noch eine große, heroisch-böse letzte Tat. Er stirbt und im Grunde ist damit der Zustand wieder hergestellt, wie er auch vor Shadowlands war – natürlich mit ein paar kleinen Anpassungen, denn es gibt ja bald einen neuen Seelenrichter.

Und ja, auch ich finde das Cinematic nicht perfekt. Vor allem dieses nachgeschobene „ein geteiltes Universum ist nicht bereit für das, was kommt“ hat mich mit den Augen rollen lassen. In Warcraft gibt es irgendwie immer einen größeren Fisch, eine noch größere Bedrohung, die alles bisher dagewesene in den Schatten stellt.

Ganz ehrlich? Ja, das nervt mich auch. Vor allem, weil ich die tragweite dieser Aussage nicht begreifen kann. Wenn der Kerkermeister den ganzen Kosmos neu schmieden wollte, dann war damit auch die Leere gemeint und die dazu gehörenden Leerenfürsten. Etwas, das noch einmal „drüber“ ist, müsste noch so viel gigantischer sein, dass ich es mir nicht vorstellen kann.

Aber das ist nur ein Detail. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Blizzard das lösen kann, ohne dass es in einer absurden Geschichte ausartet.

Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die nächste Erweiterung wieder Azeroth in den Fokus rücken wird. Immerhin gab es schon einen sinnig klingenden Leak zu den Dracheninseln. Ich hoffe, dass das Story-Telling wieder etwas kleiner und greifbarer wird und die großen kosmischen Kräfte erst im Addon danach wieder eine Rolle spielen.

Vielleicht ein Addon, in dem es darum geht, Azeroth wieder zu „heilen“ und viele kleine Probleme zu beheben, damit der Planet und seine Bewohner bereit ist für den großen Kampf danach – was auch immer das sein wird.

Vor genau diesem Hintergrund finde ich den Abgang des Kerkermeisters gut. Denn sein wenig spektakuläres Ende lässt offen, wie es weitergeht und zieht einen klaren Schlussstrich unter seine Geschichte.

Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass die Kampagne von Shadowlands noch ein bisschen weitergeht. Es fehlen noch ein paar Story-Kapitel und darunter auch das Aufeinandertreffen von Tyrande und Sylvanas.

Wirklich mehr zur weiteren Zukunft wissen wir natürlich erst am 19. April – denn dann wollen die Entwickler die nächste Erweiterung ankündigen und vorstellen. Dann dürften alle zumindest grob wissen, ob sie World of Warcraft und seiner Geschichte noch einmal eine Chance geben – oder lieber ein paar Jahre Pause einlegen.