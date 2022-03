WoW: Sylvanas‘ Urteil – So wird über die Banshee-Königin gerichtet

Wir wissen jetzt, wie die Geschichte von Sylvanas in World of Warcraft endet. Ihr Schicksal wurde durch Datamining bereits enthüllt.

Während in WoW die Spieler gerade das doppelte Legendary freischalten, haben die Dataminer bereits spannende Inhalte der nächsten Woche gefunden. Ein lange ausstehendes Urteil wird endlich gefällt und es kommt zur Konfrontation mit Sylvanas, auf die Spieler seit mehreren Jahren warten.

Spoilerwarnung: Wer nicht wissen will, wie es mit Sylvanas nächste Woche weitergeht, sollte nicht weiterlesen. Ihr wurdet gewarnt.

Wer die Pakt-Kampagne in dieser Woche bereits gespielt hat, der weiß, dass Pelagos zum neuen Seelenrichter aufgestiegen ist und fortan die Seelen in die Schattenlande leitet und in ihr jeweiliges Reich überführt. Doch über eine Seele wurde bisher noch von niemandem gerichtet: Die von Sylvanas Windläufer.

Sylvanas hat viele Kriegsverbrechen begangen und war maßgeblich für den Genozid an den Nachtelfen verantwortlich. Schlimmer noch, sie hat dazu beigetragen, dass die Seelen aller Verstorbenen in den letzten Jahren in den Schlund verbannt wurden. Dort werden sie für alle Zeit gequält oder wurden als Teil der Kriegsmaschinerie vom Kerkermeister Zovaal in neue Kreaturen umgeschmiedet, die seiner Armee dienten.

Im finalen Bonus-Kapitel der Pakt-Kampagne stellt sich Sylvanas ihrem Schicksal und tritt vor den neuen Seelenrichter. Dieser kommt zu dem Schluss, dass ein Urteil nicht ohne Mitgefühl gefällt werden kann.

Ein paar der (übersetzten) Voicelines aus dem Dialog haben wir hier. Beachtet, dass die Reihenfolge der Sätze nicht unbedingt so im Spiel vorkommt, es handelt sich daher um den vermuteten Ablauf einiger Gesprächsteile:

Pelagos: Sylvanas Windläufer. Es kann keine wahre Gerechtigkeit ohne Mitgefühl geben und ich sehe, dass Eure Taten das Zeichen des Einflusses des Kerkermeisters tragen. Ein Einfluss, an dessen Vermeidung wir scheiterten. Sylvanas: Meine Taten waren mein allein und ich akzeptiere die Konsequenzen und ich erwarte keine Gnade. Pelagos: Dann weißt du in der Tiefe deines Herzens, vor wem du dich verantworten musst, indem du die Entscheidung der Gerechtigkeit deinem inbrünstigsten Widersacher auferlegst. Tyrande: Die Sylvanas, die ich gejagt habe, würde sich niemals der Klinge eines Feindes ergeben. Eure neu gefundene Reue könnte wahrhaftig sein. Es wird keinen Frieden für Euch geben, Windläufer.

Tyrande: Dort unten liegt der Schlund. Jede Seele, die in seinen Tiefen verloren ging, sei es verraten oder verurteilt, werdet ihr finden und vor den Seelenrichter führen. Unter dem wachsamen Auge von Dori’thur werdet ihr euch dort unten abmühen. So werdet ihr euren Opfern Erneuerung bringen.

Sylvanas tritt also vor Tyrande und ist bereit, von der Nachtelfe für ihre Vergehen getötet zu werden. Doch Tyrande hat eine bessere Verwendung für Sylvanas. Dass die einstige Banshee-Queen sich einfach ergibt und ihren endgültigen Tod hinnimmt, ist für Tyrande zumindest ein Zeichen, dass irgendetwas in Sylvanas sich womöglich wirklich verändert hat.

Tyrande hat eine neue Aufgabe für Sylvanas: Unter den wachsamen Augen von Tyrandes Eule soll Sylvanas den Schlund durchsuchen und dort sämtliche Seelen zum Seelenrichter führen, die zu Unrecht in den Schlund geworfen wurden. Das schließt vor allem die zahllosen Nachtelfen mit ein, die beim Brand von Teldrassil ums Leben gekommen sind. Erst wenn Sylvanas die letzte Seele von dort gerettet hat, ist ihre Aufgabe erfüllt – und sie alleine im Schlund.

Tyrande ist von ihrem Zorn befreit – und wählt eine Entscheidung, die ihrem Volk hilft.

Sylvanas‘ Aufgabe auf absehbare Zeit ist also klar: Den Schlund zu durchstreifen und sämtliche Seelen aus ihm zu befreien, die ihre Taten in die Verdammnis geschleudert haben. Eine Aufgabe, die wohl eine sehr lange Zeitspanne in Anspruch nehmen wird. Zwar sollte man nicht vergessen, dass das Konzept der Zeit in den Schattenlanden anders funktioniert, doch werden wir von der Banshee-Königin zumindest in der nächsten Erweiterung wohl wenig bis gar nichts mehr hören – denn sie wird im Schlund sein.

Wann ist das spielbar? Bereits am nächsten Mittwoch, also am 30. März 2022. Dann wird der Epilog der aktuellen Kampagne freigeschaltet und ihr könnt die Verurteilung von Sylvanas selbst miterleben. Ob dabei auch ein neues Cinematic gezeigt wird, bleibt abzuwarten – zumindest deutet Datamining aus der Vergangenheit darauf hin, denn sowohl Tyrande als auch Sylvanas haben ein überarbeitetes Modell dafür bekommen.

Was haltet ihr von Sylvanas Bestrafung? Kann sie so ihre Fehler wieder gutmachen? Oder hat die Banshee-Königin nichts falsch gemacht?