WoW: Ist das fair? Chinesische Gilde bekommt Loot, ohne zu spielen

Die chinesische WoW-Profigilde „Skyline“ bekommt durch einen Trick Beute – und das, ohne wirklich zu spielen. Dadurch sind sie vorne mit beim World-First-Race dabei.

Wer in World of Warcraft gute Beute haben will, der muss harte Inhalte spielen und Zeit investieren. Das ist Pflicht, zumindest dann, wenn man ganz vorne beim „World First Rennen“ mitmachen will. Eine Gilde aus China hat allerdings einen Trick ausgenutzt, mit dem sie jede Menge Loot bekommen – während sie eigentlich ganz andere Sachen machen.

Chinesische Gilde startet mit besten Items ins World First Rennen

Was ist passiert? Beim Rennen um den World First Kill vom Kerkermeister liegt der Fokus der Berichterstattung auf den „üblichen Verdächtigen“. Das sind vor allem namhafte Gilden wie Echo, Liquid, Pieces oder Method. In den letzten Tagen hat aber auch die asiatische Gilde „Skyline“ auf sich aufmerksam gemacht. Die sind zum aktuellen Zeitpunkt auf Platz 4 des World First Rennens (via method.gg).

Dabei fiel auf: Sie hatten zu Beginn ein deutlich höheres Item-Level, als andere Profi-Gilden. Eine Differenz von 2-4 Itemlevel macht bereits eine Menge aus.

Wie haben sie das höhere Itemlevel erreicht? Dem Anschein nach haben viele Spieler eine Taktik ausgenutzt, mit der sie solide Beute aus „Mythisch+“-Dungeons ergattert haben, ohne wirklich an den Dungeons teilzunehmen. Dafür brauchte jeder Raider eine (oder mehrere) Gruppen aus 4 Helfern. Der Raid-Spieler startete nun mit seiner Helfer-Gruppe einen Dungeon und verließ sofort danach die Gruppe. Die 4 Helfer schlossen den Dungeon dann zu viert ab. In der Zeit suchte sich der Raid-Spieler 4 weitere Helfer, um den Prozess zu wiederholen – viele Male.

Das Ergebnis ist nun, dass die Raider später ihre Beute einfach aus dem Postkasten abholen können, während sie eigentlich schon andere Dinge erledigen – wie etwa raiden. Das spart Zeit und erlaubt einen steten Zufluss an Beute, selbst wenn man ganz andere Sachen macht.

Raider nutzen Mechanik aus, die eigentlich unfaires Verhalten abmildern soll

Warum gibt es die Mechanik überhaupt? Eigentlich ist die Mechanik als eine Art Schutz vor fiesen Gruppenleitern erstellt worden. Denn früher kam es vor, dass manche Gruppenanführer einen Mitspieler einfach während oder vor dem letzten Boss aus der Gruppe geschmissen haben – meistens nach irgendwelchen Streitigkeiten, die in hochstufigen mythischen Dungeons gelegentlich vorkommen.

Deshalb hat Blizzard das System schon vor einer ganzen Weile so geändert, dass das Kicken eines Spielers (oder das Verlassen der Gruppe) am Ende dennoch dazu führt, dass der Spieler Loot bekommt.

Ist das Ganze überhaupt erlaubt? Das ist wohl schwierig zu sagen. Strenggenommen gibt es keine Regel, die gegen diese Taktik spricht und im Grunde ist es ja auch eine Spielmechanik, dass ein Spieler, der den Dungeon verlässt, dennoch an der Beute beteiligt wird, wenn die Gruppe den Dungeon abschließt. Dennoch dürfte dieses Vorgehen von Blizzard so wohl nicht beabsichtigt sein. Eine Strafe dafür gab es bisher nicht – und ob es dafür eine Regel-Änderung an der AGB gibt, ist auch noch fraglich.

Vor allem ist das Ganze auch nicht so weit entfernt von den sogenannten „Split-Raids“, bei denen ein Spieler die Ausrüstung zugeschustert bekommt, während die anderen Spieler dafür mit Gold entschädigt werden.

Was haltet ihr von dieser Art, um an gute Beute zu kommen? Eine legitime Taktik? Oder kommt das Cheaten gleich und sollte geahndet werden?