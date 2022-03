Ex-Profi-Spielerin sagt: WoW macht seine Raids härter, damit ihr länger zuschauen könnt

Der neuste WoW-Raid ist ziemlich hart. Doch laut einer Ex-Profi-Raiderin ist das Absicht von Blizzard. Ihr sollt länger was vom World-First-Rennen haben.

In World of Warcraft findet aktuell noch das „World First Race“ zum neusten Raid statt. Die besten Gilden der Welt versuchen als Erstes den Kerkermeister auf mythischer Schwierigkeit zu bezwingen. Doch dass das so lange dauert, ist reine Absicht von Blizzard – das behauptet zumindest Naguura. Die war lange selbst Raiderin auf „World First“-Niveau und ist jetzt als Content-Creator bei Team Liquid dabei.

In einem Interview mit Dexerto erklärte sie, dass Blizzard Bosse absichtlich so schwierig gestaltet, damit das Rennen um den ersten Kill auch etwas dauert:

Ich glaube, eine Sache, die nicht alle Zuschauer unbedingt verstehen, ist, dass diese Teams beim World First Race so gut geworden sind, dass Blizzard wirklich stark versucht, die Bosse schwieriger zu machen, sodass das Rennen ein bisschen länger andauert. […] Denn ehrlich gesagt wäre es wohl ein bisschen enttäuschend für die Zuschauer, wenn der letzte Boss eines Raid-Tier „nur“ 150 Pulls überlebt, wenn Bosse in der Vergangenheit für Monate gelebt haben oder 500 oder 600 Wipes verursachten. Ich glaube, zum Teil liegt das daran, dass die Teams heutzutage einfach viel besser sind und dass es deswegen weniger Wipes gibt.

Auch für die Profi-Gilden dürfte sich ein etwas längeres Rennen lohnen, denn inzwischen haben die daraus ein eigenes Event gemacht, das auf Twitch Zehntausende Fans anlockt. Über Streams verdienen einige der Profis Geld und Sponsoren der Events sorgen für zusätzliche Einnahmen.

Auf der anderen Seite ist die Zeit, die sich Profi-Spieler als ihren Hauptberuf rausnehmen können, in vielen Fällen auch begrenzt. Würde so ein Rennen sich über mehrere Monate erstrecken, könnte das zu Problemen führen.

Blizzard selbst vermarktet das Rennen um den World First Kill nicht. Sie beobachten die Versuche zwar und spielen oft Hotfixes und Bugfixes im Minutentakt ein oder despawnen auch mal einen Boss, wenn etwas schiefläuft, machen daraus aber kein großes Event.

Ragnaros hatte damals nur 2-3 wirkliche Mechaniken. Das reichte.

Wie hat sich World of Warcraft gewandelt? Tatsächlich kann man recht einfach überprüfen, wie stark der Wandel von Bossen und deren Mechaniken in World of Warcraft ist. Dazu muss man lediglich die aktuelleren Raid-Endbosse und deren Mechaniken mit den Raidbossen aus früheren Zeiten vergleichen. Wo Ragnaros vielleicht drei Mechaniken besaß, die Spieler auf Trab hielten, sind es bei Bosskämpfen wie Anduin, Sylvanas oder Denathrius ein Dutzend oder mehr Fähigkeiten, die von fast allen Spielern beachtet und korrekt gespielt werden müssen.

Auch die Toleranz für Fehler ist immer kleiner geworden. Mit der Ausnahme vom LFR (der simpelsten Schwierigkeit), haben viele Bosse gleich mehrere „garantierte Kill-Fähigkeiten“, die Spieler innerhalb weniger Sekunden töten oder gar die komplette Niederlage der Gruppe zur Folge haben.

Teufelskreis aus Addons und Bossmechaniken

Bei einigen Spielern oder Beobachtern herrscht auch die Meinung vor, dass Bosskämpfe in World of Warcraft ja nicht so schwierig seien, weil es eben Addons wie „Deadly Boss Mods“ gibt, die helfen – was auch zu den wichtigsten Addons für Shadowlands gehört. Und während solche Addons definitiv dabei helfen, die Übersicht und Koordination in den Bosskämpfen zu vereinfachen, spielen diese Addons nicht „von alleine“, wie fälschlicherweise oft angenommen wird. Die

Allerdings hat die breitflächige Verwendung solcher Addons dazu geführt, dass Blizzard bei den Bossmechaniken aufgerüstet hat. Oft ist die Reaktionszeit auf Fähigkeiten deutlich kürzer als noch vor einigen Jahren, Effekte treten häufiger auf und mehrere Mechaniken überlappen sich.

Bosse wie Anduin haben sehr viele Mechaniken – und jeder Spieler muss sie alle kennen und verstehen.

Blizzard führt mehr und mehr Mechaniken ein, während Addon-Entwickler versuchen, diese Mechaniken übersichtlicher aufzulisten und schnelle, klare Anweisungen an die Spieler zu kommunizieren.

Langsam aber sicher dürfte hier die Spitze des Eisbergs allerdings erreicht sein. Bosskämpfe in World of Warcraft sind inzwischen so komplex, dass im Grunde permanent irgendeine oder mehrere Mechaniken gleichzeitig zu beachten sind. Irgendwann ist einfach die Grenze dessen erreicht, was Spieler überhaupt mit ihrer Aufmerksamkeit zeitgleich verarbeiten können.

Was haltet ihr von der Entwicklung der Raids in World of Warcraft? Ist das gut, dass die Bosskämpfe immer komplexer werden? Oder ist das inzwischen viel zu anstrengend?