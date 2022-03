Das Nervigste an World of Warcraft sind die ehemaligen Spieler

Cortyn von MeinMMO hat für sich das Nervigste an World of Warcraft ausgemacht: ehemalige Spieler. Die kriegen nämlich vieles nur halb mit, wollen aber über alles urteilen.

Die Story von World of Warcraft ist immer wieder ein hitziger Streitpunkt. Egal ob Hardcore-Lore-Fanatiker oder Casual-Spieler, immer mal wieder kommt es zu Diskussionen rund um die Story, deren Sinnhaftigkeit und Bedeutung. Dabei geht es oft hitzig her und alle Seiten haben gute Argumente. Doch überschattet wird das in vielen Fällen inzwischen von Leuten, die weder die aktuellen Inhalte spielen, noch wirklich die Zusammenhänge sehen.

Und beim Nether: Geht mir das auf die Nerven.

Es gibt einen ziemlich großen Teil an ehemaligen Spielern, die erleben die Story von World of Warcraft nur noch „von Cinematic zu Cinematic“. Sie verfolgen News-Seiten wie MeinMMO, wowhead oder vergleichbare Seiten, obwohl sie WoW schon gar nicht mehr spielen, aber doch noch irgendwie Interesse an der Story haben.

Das führt dann dazu, dass die verschiedenen Cinematics quasi „am Stück“ erlebt. Das Cinematic rund um Sylvanas Erwachen in Oribos wird dicht gefolgt vom Video, das nach dem Kampf gegen Anduin spielt. Das Video von „Tyrande als Avatar von Elune“ folgt direkt auf den Kampf „Tyrande gegen Sylvanas“ – selbst wenn in World of Warcraft viele Quests dazwischen liegen.

Und natürlich sind die Cinematics immer das auf Hochglanz polierte Finale einer Questreihe oder eines Kampfes. Doch die Geschichte in World of Warcraft besteht eben aus sehr viel mehr. Es gibt in aller Regel lange Questreihen mit einigen Dialogen der Charaktere oder ein finaler Bosskampf selbst hat einige kleine Dialog-Passagen, die zur Atmosphäre, Stimmung und Story beitragen.

So kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das Anduin-Cinematic eine ganz andere Wirkung entfaltet, wenn man es sich einfach als losgelöstes YouTube-Video anschaut oder als Abschluss eines (ziemlich langen und harten) Bosskampfes. Der Kritikpunkt, dass Arthas einfach „verheizt“ wurde und nur als blaue Leuchtewolke auftaucht – der zerfällt einfach, wenn man sich vorher stundenlang mit genau diesem Arthas rumgeschlagen hat, der im Anduin-Kampf ein paar ziemlich coole Auftritte als exakt der Lichkönig hat, wie man ihn kannte – mit Runenklinge in der Hand und einer riesigen Armee aus Untoten.

Ich möchte ausdrücklich betonen, dass auch ich nicht alle Entscheidungen von Blizzard gut finde. Auch mir missfällt, dass einige Charaktere – wie etwa Ve’nari – in Shadowlands ein bisschen zu kurz gekommen sind. Auch ich bin der Ansicht, dass der Aufbau des Kerkermeisters als großer Bösewicht nicht gut geklappt hat, weil man in Patch 9.0 und 9.1 viel zu wenig Interaktion mit ihm hatte. Als Spieler hat man schlicht zu wenig über den Kerkermeister erfahren, was es schwierig machte, ihn interessant zu finden. Ich glaube, er hätte viel besser als eigenständiger Bösewicht funktioniert, ohne dass man die Story der letzten 20 Jahre um ihn herum in neuen Kontext setzen müsste.

Und ja, auch mich stört dieses angedeutete: „Der Kerkermeister kennt ein noch größeres und schlimmeres Übel, auf das wir alle nicht vorbereitet sind.“ Ja, natürlich kennt er das. Denn das kennen alle Bösewichte in WoW irgendwie immer und es ist das Narrativ seit Warcraft II. Doch das macht nicht direkt alles für mich schlecht oder „zerstört das Spiel“. Viel zu oft habe ich den Eindruck, dass an Warcraft die Story-Maßstäbe eines großen Bücher-Epos angelegt werden – während es im Herzen doch ein PC-Spiel ist, dessen Story vor allem das Gameplay unterfüttern soll und nicht umgekehrt.

„Gameplay first“ ist schon immer der Maßstab bei Blizzard gewesen – dem ordnet sich auch die Story unter.

Trotzdem bin ich müde. Berechtigte Kritik ist gut und gerne angebracht, gerade bei einem Thema mit so leidenschaftlichen Fans wie Warcraft. Doch wann immer die „üblichen Verdächtigen“ aus ihren Löchern gekrochen kommen, um ein neues Cinematic oder eine neue Cut-Scene erstmal direkt schlecht zu finden, ohne den Kontext in Betracht zu ziehen, stört mich das. Es fühlt sich immer an, als würde man mit Leuten über ein Buch reden wollen, aber das Gegenüber hält sich für absolut fähig über das Buch zu urteilen, weil er ja mittendrin 3 Seiten gelesen hat, die für ihn nur wenig Sinn ergaben und den Rest kennt er gar nicht.

Ich habe für mich daher jetzt auch die Entscheidung getroffen, einfach weniger über so etwas zu diskutieren, wenn ich den Eindruck habe, dass jemand nur noch „von Cinematic zu Cinematic“ schaut. Das spart eine Menge Nerven und vor allem: Es bewahrt mir den Spaß an solchen Cinematics und den damit verbundenen Quests.

Oder wie seht ihr das?