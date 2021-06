Neues WoW-Cinematic zeigt den Kampf, auf den alle gewartet haben

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während wir noch auf den Patch 9.1 Ketten der Herrschaft in WoW warten, ist in Amerika das Update bereits live und Spieler erleben die neue Story. Recht früh kommt dabei ein ziemlich dickes, 3-Minuten-Cinematic mit einer sehr entscheidenden Schlacht zwischen zwei Charakteren. Erfahrt hier, wie der wichtige Kampf ausgeht.

Das neuste Cinematic in World of Warcraft ist bekannt. Es kommt zum entscheidenden Kampf zwischen zwei bekannten Elfen.

