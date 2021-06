WoW: So verändert sich die wichtigste Nachtelfe in Patch 9.1

Was genau es mit diesem neuen Modell auf sich hat, erfahren wir wohl in den Tagen nach dem 30. Juni – denn da erscheint endlich Patch 9.1.

Es ist wahrscheinlich, dass Tyrande danach mit diesen blauen Runen bedeckt ist, die optisch auch an so ziemlich alle Anima-Effekte des Ardenwalds erinnern. Vermutlich helfen diese Symbole dabei, Tyrande vor der Vernichtung zu bewahren.

Was wurde entdeckt? Während eines Cinematics in Patch 9.1 Ketten der Herrschaft hat Tyrande Wisperwind, die Anführerin der Nachtelfen und gegenwärtig auch die Nachtkriegerin, ein neues Modell bekommen.

Tyrande Wisperwind in World of Warcraft bekommt wieder ein neues Modell. Wir zeigen, was es mit der „neuen“ Tyrande auf sich hat.

