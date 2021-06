Wer den letzten Boss nur im LFR sehen will, muss sich also bis Ende August gedulden.

Auch wenn Patch 9.1 von WoW: Shadowlands eine ganze Menge neue Inhalte gibt, freuen sich viele Spieler vor allem auf eine Sache: den neuen Raid Sanktum der Herrschaft (Sanctum of Domination). Allerdings wird der Raid nicht sofort zum Start des Patches am 30. Juni zur Verfügung stehen. Wir verraten euch, wann der Schlachtzug seine Pforten in allen Schwierigkeiten öffnet und worauf ihr euch da freuen könnt.

Der nächste Raid von World of Warcraft hat ein Release-Datum. Wir verraten, wann es in Patch 9.1 ins Sanktum der Herrschaft geht.

