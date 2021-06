WoW: Auch Schurken wollen Sylvanas’ Tod, denn sie hat einen sexy Dolch

Schurken können in World of Warcraft bald einen von Sylvanas’ speziellen Dolchen bekommen – So einen, mit dem sie auch Saurfang bezwungen hat.

Der kommende Patch 9.1 Ketten der Herrschaft von World of Warcraft bringt eine Menge neue Inhalte, doch das Herzstück dürfte der Raid „Sanktum der Herrschaft“ mit seinen 10 Bossen sein. Vor allem der letzte Boss löst bei manchen Klassen ein gieriges Funkeln in den Augen aus: Sylvanas Windläufer.

Was droppt Sylvanas so? Sylvanas hinterlässt gleich mehrere Gegenstände, die geschichtlich von großer Relevanz sind. So kann man von ihr etwa den legendären Bogen Rae’shalare erbeuten, nach dem sich Jäger die Finger lecken werden.

Doch auch Schurken kommen in den Genuss eines ganz speziellen Gegenstands. Sie können einen von Sylvanas’ Dolchen ergattern, der nur für Schurken einen besonderen Effekt aufweist.

So sieht Sylvanas’ Dolch aus – Der macht ordentlich was her.

Was macht den Dolch so besonders? Der Dolch, der bisher noch keinen eigenen Namen bekommen hat, gewährt Schurken einen zusätzlichen Effekt. Das ist „Banshee’s Blight“:

Eure Angriffe belegen das Ziel mit „Banshee’s Blight“, was euren Finishern eine Chance gibt, zusätzlichen Schattenschaden zu verursachen. Banshee’s Blight ist bis zu 4x stapelbar, wenn euer Ziel stärker verletzt wird.

Schurken mit dem Dolch verursachen also mit ihren Finishing-Moves zusätzlichen Schaden, der auch noch weiter ansteigt, je näher der Feind sich dem Tod neigt. Damit bekommen Schurken quasi einen zusätzlichen „Hinrichten“-Effekt, der sie gegen Ende eines Kampfes noch effizienter macht.

Wie genau der Kampf gegen Sylvanas abläuft und welche großen Folgen das für die Schattenlande haben wird, werden wir wohl erst nach dem Release von Patch 9.1 erfahren.

Warum benutzt Sylvanas Dolche? Eigentlich ist Sylvanas eher für ihre Bogenkünste bekannt, doch spätestens seit Battle for Azeroth wissen wir, dass die Bansheekönigin auch mit Dolchen gut umgehen kann. Das bewies sie zuletzt erst im Kampf gegen Saurfang vor den Toren von Orgrimmar – zumindest bevor sie ihn mit Todesmagie einfach überwältigt hat.

Wann erscheint Patch 9.1? Einen festen Termin für den Release von Patch 9.1 Ketten der Herrschaft gibt es noch nicht. Allerdings läuft der PTR schon recht lange, während nach und nach immer mehr Inhalte verfeinert werden. Es könnte also schon in wenigen Wochen der Fall sein.

Werdet ihr euch mit eurem Schurken den Dolch holen? Oder habt ihr es eher auf Sylvanas’ Bogen als Jäger abgesehen?