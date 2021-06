Das Warten hat ein Ende. Der Release von Patch 9.1 Ketten der Herrschaft von World of Warcraft steht schon in wenigen Tagen an.

Schon seit vielen Monaten warten die Spieler von World of Warcraft Shadowlands auf ein Release-Datum des ersten großen Content-Patches. Bereits vor über 3 Monaten wurde der angekündigt, doch seither ging es nur schleppend voran. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende – und das Release-Datum wurde offenbart.

Wann erscheint Patch 9.1? Patch 9.1 Ketten der Herrschaft wird am 30. Juni 2021 veröffentlicht, also in genau zwei Wochen. In Amerika ist aufgrund der Zeitverschiebung und unterschiedlichen Wartungsarbeiten bereits ab dem 29. Juni der Startschuss für die neuen Inhalte.

Was steckt alles in Patch 9.1 Ketten der Herrschaft? Eine ganze Menge. Zu den Highlights des kommenden Updates gehören:

Das Sanktum der Herrschaft – Ein neuer Raid mit insgesamt 10 frischen Bossen, darunter Sylvanas als Endboss.

Tazavesh, der Verhüllte Markt – Ein neuer Mega-Dungeon mit speziellen Hard-Mode.

Korthia, eine neue Sub-Zone im Schlund mit neuen Story- und Daily-Quests.

40 neue Ruhmstufen für die Pakte mit vielen Belohnungen.

Fliegen in den Schattenlanden wird möglich sein.

Wie üblich erscheint der Raid erst eine Weile später, nachdem die Spieler bereits Gelegenheit hatten, die neue Story zu spielen und sich in den neuen Inhalten einzufinden.

Alle bekannten Inhalte haben wir in unserer großen Übersicht zu Patch 9.1 Ketten der Herrschaft:

Was steckt sonst noch im Patch? Auch abgesehen der großen Highlights gibt es eine Vielzahl von Neuerungen in Patch 9.1 Ketten der Herrschaft. Viele kleine Details werden verbessert, die zahlreiche Spielergruppen ansprechen dürften. So werden etwa die schlimmsten Affixe und härtesten Bosse im „Mythisch+“-Bereich angepasst und gleichzeitig ein Rating-System nach dem Vorbild von Raider.io eingeführt.

Rollenspieler und Transmog-Fetischisten freuen sich hingegen auf eine Vielzahl von schicken Brillen, während Sammer garantiert an den neuen Reit- und Haustieren ihre Freude haben werden.

Wer noch Inhalte in Patch 9.0.5 abschließen will, muss sich nun also ein bisschen ins Zeug legen.

Freut ihr euch schon auf Patch 9.1 Ketten der Herrschaft? Oder habt ihr gar keine Lust auf das Update?

Unser Dämon Cortyn hat die persönlichen Highlights von Patch 9.1 hier vorgestellt.