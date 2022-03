WoW bringt einen Charakter, auf den ihr seit 15 Jahren wartet

Ein Charakter mit verfluchtem Schicksal taucht in World of Warcraft wieder auf. Wer erinnert sich noch an diese „harmlose“ Blutelfe?

Auf dem PTR von World of Warcraft wird gerade der Patch 9.2.5 getestet. Da sind nur relativ wenig neue Inhalte, vor allem geht es ja um das Cross-Faction-Play und die neue Season 4. Blutelfen-Spieler jedoch werden auf eine neue Questreihe aufmerksam gemacht, die ein düsteres Vorzeichen birgt. Denn während wir in den Schattenlanden sind, läuft die Geißel auf Azeroth weiter Amok – und eine ehemals kleine Elfe ist inzwischen erwachsen.

Was ist das für eine Quest? Blutelfen, die ehrfürchtig bei der Fraktion Silbermond sind, können in Patch 9.2.5 eine Quest von Lady Liadrin in Oribos annehmen.

Lady Liadrin erklärt, dass die Geißel in die Ländereien der Blutelfen einfällt. Tristessa in den Geisterlanden sei bereits angegriffen worden und braucht dringend Unterstützung.

In Silbermond kommt es zu einem kleinen Kriegsrat. Die Anführer der Blutelfen beraten, wie man die Geißel zurückschlagen kann. Nach weiterer Verstärkung der Horde zu fragen, würde zu lange dauern – daher beschließt man, alle verfügbaren Kräfte der Blutritter nach Tristessa auszuschicken, einschließlich der noch nicht vollständig ausgebildeten Rekruten.

Lady Liadrin hat eine Quest für euch in Patch 9.2.5 – aber nur als ehrfürchtige Blutelfen. Bildquelle: wowhead

Darunter befindet sich auch eine besonders energische Rekrutin, nämlich Salandria – die persönliche Rekrutin von Lady Liadrin.

Die Questreihe dreht sich im weitesten Sinne um die Säuberung der Geisterlande und das Schmieden einer Waffe, mit der ein San’layn der Geißel getötet werden kann.

Doch das wirklich wichtige Detail ist, dass Salandria auftaucht.

Wer ist Salandria? Salandria dürfte vielen Spielern erst einmal nichts sagen, denn sie hatte bisher keine große Rolle. Sie ist eines der Waisenkinder aus Shattrath und wurde in der Erweiterung „Burning Crusade“ eingeführt. Während dem Event „Kinderwoche“ können Spieler der Horde die kleine Salandria durch die ganze Welt führen und ihr verschiedene Orte zeigen. Die kleine Blutelfe zeigt sich dabei äußerst begeistert, aufgeweckt und wissbegierig.

Eine Haltestelle auf dieser Reise ist allerdings ziemlich ominös. Weil Salandria mal „einen echten Drachen sehen will“, begleiten wir sie in die Höhlen der Zeit. Dort angekommen, wird die kleine Elfe aber sofort von dem bronzenen Drachenschwarm angegriffen, den Hütern der Zeit. Bevor das kleine Mädchen zu Schaden kommt, brüllt der Drache Zaladormu, dass man die Elfe „nicht für Dinge bestrafen wird, die sie in ihrer Zukunft tun wird oder an denen sie scheitern wird“.

Die Bronze-Drachen wollten Salandria töten – aber warum?

Damit ist recht klar: Die Wächter der Zeit wissen bereits, dass Salandria in der Zukunft irgendetwas anstellen wird – entweder scheitert sie an einer Aufgabe oder sie selbst unternimmt etwas besonders Schreckliches. In jedem Fall muss es so verheerend sein, dass es rechtfertigt, dass Teile des bronzenen Drachenschwarmes sie sofort attackieren, sogar als kleines Kind.

Nach Abschluss der Questreihe schickt Salandria den Spielern einen Brief. Sie bedankt sich für die Reise und verrät, dass Lady Liadrin, die Anführerin der Blutritter, sie aufgenommen hat und ausbilden will.

Danach wurde es recht ruhig im Salandria. In der darauffolgenden Erweiterung, Wrath of the Lich King, hatte Salandria nur eine kleine Erwähnung. Es gab eine Münze, die man in Dalaran angeln konnte: Salandrias Kupfermünze. Diese enthielt ein Zitat von ihr: „Eines Tages werde ich mächtiger sein, als all diese Magier!“

Salandrias Kupfermünze verrät etwas über ihre Ambitionen.

Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie inzwischen in Silbermond lebt und dort die vielen Magier sieht, während sie selbst darauf wartet, alt genug für die Ausbildung zur Blutritterin zu sein – oder es spricht für eine düstere Seite an ihr, nämlich einen möglichen Machthunger.

Wie passt das alles zusammen? Wenn man die einzelnen Puzzle-Teile nun kombiniert, die Blizzard hier gerade verstreut, dann werden die Hinweise immer deutlicher.

Die Blutelfen-Questreihe spielt in Silbermond und den Geisterlanden – also dem Norden von Lordaeron. Auf früheren Karten sind die Dracheninseln nördlich von Lordaeron im Meer.

Eine hohe Konzentration der Geißel im Norden von Lordaeron – oder auf den Dracheninseln – könnte bedeuten, dass die Drachen unsere Hilfe brauchen.

Salandria taucht auf. Sie hatte vorher Konflikte mit den Drachen und würde demnach gut zu einer Drachen-Erweiterung passen, in der sie ihren „großen Fehler“ begeht.

Dass Salandria nur eine „kleine Erwähnung am Rande“ ist, scheint unwahrscheinlich – denn die Sätze der Blutelfe sind vertont, sie hat eine eigene Stimme bekommen. Das spricht dafür, dass wir wohl künftig mehr von ihr sehen werden und hat gleichzeitig die Erweiterung „The Dragon Isles“ nochmal wahrscheinlicher gemacht.

Was haltet ihr von Salandria? Was glaubt ihr, wird ihr schrecklicher Fehler sein?