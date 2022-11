WoW verrät, wie ihr euch auf Twitter blamiert – und Hunderttausende machen mit

World of Warcraft ruft dazu auf, eure Charaktere offenzulegen. Viele machen mit und bringen so manch ein albernes Detail ans Tageslicht.

In so manchen Charakter in World of Warcraft ist sehr viel Zeit, Energie und Liebe geflossen. Immerhin ist Blizzards MMORPG ein Spiel, das manche von uns seit bald 18 Jahren zocken. Da haben sich die Entwickler hinter Warcraft gedacht, es wäre wohl an der Zeit, die Geschichte hinter euren Charakteren mit der ganzen Welt zu teilen.

Kaum hatte Blizzard dazu aufgerufen, wurde das auch schon zu einem wahren Erfolg auf Twitter. Denn wenn ihr euren Charakternamen twittert, dann verrät Blizzard euch und der ganzen Welt, was der Charakter schon geleistet hat – und woran er immer wieder scheitert.

Was passiert da auf Twitter? Auf Twitter trendet seit dem 03.11.2022 der Hashtag „#WarcraftStory“. Selbst in den deutschen Twitter-Trends war das temporär auf Platz 2 mit über 115.000 Tweets zu diesem Thema.

Die Twitter-Trends, nachts um 1:00 Uhr (04.11.2022).

Der Grund ist, dass der Twitter-Account von World of Warcraft allen Interessierten die Möglichkeit gegeben hat, die Geschichte ihres Charakters in einer Grafik mit einer kurzen Geschichte zu versehen. Diese Informationen umfassen zumeist ein bis zwei Highlights aus der Karriere des Charakters, etwa die Anzahl der bezwungenen Raidbosse, die gesammelten Haustiere oder die erstrittenen, ehrenhaften Siege.

Allerdings gibt es auch ein paar „peinliche“ Informationen. Dazu gehören Infos, wie die Anzahl der Tode durch Fallschaden oder wie viele Fläschchen ein Charakter bereits konsumiert hat.

Die Reichweite an Informationen ist ziemlich groß, sodass jedes Mal andere Infos ans Tageslicht befördert werden. Das lockt viele an, die ihre Informationen teilen, um anzugeben oder sich etwas über die peinlichen Höchstwerte zu amüsieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie funktioniert das? Wenn ihr selbst eine solche Darstellung eures Charakters haben wollt, dann müsst ihr einfach einen Tweet nach dem folgenden Muster verfassen:

Charaktername

Realmname

Region

#WarcraftStory

@Warcraft

Anschließend bekommt ihr, zumeist einige Sekunden verzögert, eine Antwort vom WoW-Twitter-Account mit einer personalisierten Story eures Charakters.

Ganz zufällig ausgewählter Charakter.

Natürlich könnt ihr auch einfach die Namen der Charaktere anderer Spielerinnen und Spieler eingeben, um ein paar ihrer dunkelsten Geheimnisse zu erfahren …

Was kann man tun, wenn es nicht klappt? Einige Spielerinnen und Spieler berichten, dass das Ganze bei ihnen nicht funktioniert. Entweder wird der Charakter nicht gefunden oder es gibt eine Fehlermeldung. In dem Fall gibt es eine Reihe von Dinge, die ihr überprüfen solltet:

Das Ganze funktioniert nur für Charaktere aus dem modernen WoW – es geht nicht für Classic-Charaktere.

Überprüft die Rechtschreibung. Sind alle Sonderzeichen korrekt, der Name des Realms und die Region in der ihr spielt?

Ist der Charakter schon längere Zeit inaktiv? Dann loggt kurz mit ihm ein und wieder aus.

Ist der Charakter unter Stufe 10? Dann kann er nicht angezeigt werden.

Ist euer Battle.net-Account auf „Privat“ gestellt? Dann müsst ihr auf der Battle.net-Seite unter „Accounteinstellungen“ → „Privatsphäre“ → „Privatsphäre: Spieldaten & Profil“ erst die Funktion „Meine Spieldaten mit Community-Entwicklern teilen“ aktivieren.

Habt ihr auch schon eure „Warcraft-Story“ abgeholt? Oder ist es besser, wenn ihr diese Details über eure Charaktere gar nicht so genau kennt?