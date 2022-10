Solo-Entwickler landet Hit mit neuem RPG auf Steam, bekommt 90 % positive Reviews

Gedonia ist ein neues RPG auf Steam, das am 14. Oktober 2022 erschien. Es spielt in einer klassischen Open World, wirft Spieler in ein Fantasy-Setting und erinnert an The Elder Scrolls II: Daggerfall.

Das Besondere an dem RPG ist, dass es von einer Einzelperson entwickelt wird – Oleg Kazakov. Gedonia ist also definitiv als Indie-RPG zu bezeichnen. Die Entwicklung habe 3,5 Jahre gedauert, schreibt er auf seinem Twitter-Account. Dort teilt Kazakov regelmäßig den aktuellen Stand seines Spiels.

Die Reviews auf Steam fallen bisher sehr gut aus. Insgesamt erhielt das RPG bereits knapp 1.400 Bewertungen, die zu 90 % positiv sind.

Ein Fantasy-RPG der alten Schule

Was ist das für ein Spiel? In Gedonia erstellt ihr einen Charakter und zieht los, um die große offene Welt zu erkunden. Ihr seid ein Abenteurer, der sein Heimatdorf verlässt, um Geheimnisse der Welt Gedonia aufzudecken.

Euren Charakter könnt ihr mit der Zeit zum Magier, Krieger, Assassinen, Handwerker oder etwas dazwischen entwickeln. Genau festlegen müsst ihr euch nicht, sondern entscheidet frei, welche Skills ihr voranbringen wollt.

Die Story kann unterschiedliche Wendungen nehmen. Je nachdem, für welche Fraktion ihr euch entscheidet, trefft ihr auf unterschiedliche NPCs und Quests. Es hat also einen hohen Wiederspielwert.

Optisch erinnert das RPG an die frühen Tage von World of Warcraft oder The Elder Scrolls II: Daggerfall von 1996. Die Grafik wirkt veraltet, aber dennoch charmant. Besonders beim Gedanken daran, dass eine Einzelperson das Spiel entwickelt.

Im Video seht ihr den offiziellen Trailer zum Release von Gedonia:

Welche Inhalte bietet es noch?

Dungeons mit starken Bossen, die euch wertvolle Belohnungen einbringen

Rekrutiert NPCs, um mit euch in der Gruppe zu kämpfen

Challenges und Puzzles, die in der offenen Welt verteilt sind

Verschiedene Wege, um Quests abzuschließen

Ihr könnt ein eigenes Haus bauen und es dekorieren

Farming ist möglich, ihr könnt sogar Tiere halten

Leider hat Gedonia derzeit keinen Multiplayer-Modus. Ob für die Zukunft einer geplant ist, verrät der Entwickler derzeit noch nicht.

Für wen lohnt es sich? Wer gern allein in einem RPG unterwegs ist, die Welt nach neuen Herausforderungen absucht, oder einfach nur entspannt alles erkunden will, sollte sich Gedonia mal ansehen. Auch für Fans der Skyrim-Reihe könnte sich das RPG lohnen. Wer die alten Teile gespielt hat, könnte hier ein wenig Nostalgie erleben.

Wenn ihr allerdings Wert auf die neuste Grafik und ein fehlerfreies, fertiges Spiel legt, seid ihr hier falsch. Gedonia sieht nicht perfekt aus und kommt mit einigen Bugs daher, die der Entwickler noch beheben will.

Wer Gedonia testen will, kann es für 12,49 Euro auf Steam erwerben.

Was denkt ihr über das RPG? Habt ihr es bereits getestet oder habt es vor? Macht euch die Grafik nostalgisch, oder wirkt sie eher abschreckend auf euch? Wünscht ihr euch einen Multiplayer-Modus für das Spiel? Was haltet ihr von dem Solo-Entwickler? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!