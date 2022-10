Neues MMORPG ist auf Steam gestartet – Verspricht völlige Freiheit und verzichtet sogar auf Level

Gnome Online ist ein neues Sandbox-MMORPG, das euch viele Freiheiten lässt. Euer Charakter steigt nicht im Level auf, ihr verbessert stattdessen eure Stats. Dabei setzt es auf Echtzeit-PvP mit Eroberungen.

Am 14. Oktober 2022 erschien Gnome Online im Early Access. Entwickelt wird es von dem Indie-Studio H-Production. Sie wollen das „beste PvP-MMORPG auf dem Markt“ schaffen und versprechen, Gnome Online mithilfe der Spieler stetig zu updaten.

Was ist das für ein Spiel? Gnome Online wirft euch in eine Fantasy-Welt, die grafisch an Old School RuneScape erinnert. Das Gameplay richtet sich jedoch eher an PvP-Fans, da das MMORPG große Schlachten zwischen Spielern an Land und auf dem Wasser verspricht.

Das Fortschrittssystem unterscheidet sich dabei von anderen MMORPGs. Ihr habt keine Stufe, in der euer Charakter aufsteigt. Stattdessen levelt ihr Fähigkeiten und legt eure Spielweise damit selbst fest. Auch Klassen gibt es nicht. Diese ersetzt das Spiel mit sogenannten „Schulfertigkeiten“, von denen ihr bei der Charaktererstellung eine auswählt. Alle weiteren Fähigkeiten kann jeder Spieler später leveln.

Die Kämpfe sind dynamisch und finden in Echtzeit statt. Ihr müsst manuell zielen und zudem aufpassen, eure Mitstreiter nicht zu treffen, da es Friendly Fire gibt. Um Schlachten zu gewinnen, ist strategisches Vorgehen und Teamwork wichtiger als gelevelte Skills.

Die Grafik lässt das Spiel deutlich älter wirken als es ist.

Welche Inhalte bietet es noch?

Eine offene Welt mit 5 Kontinenten

Eroberung verschiedener Dörfer und Territorien

Tag-/Nachtzyklus

Handwerk – Alle Gegenstände werden von Spielern hergestellt, was für eine dynamische Wirtschaft sorgen soll.

Auch PvE gibt es: In der offenen Welt trefft ihr auf umherstreifende Monster.

Für wen lohnt es sich? PvP-Fans können sich Gnome Online mal anschauen, PvE-Spieler kommen hingegen nicht auf ihre Kosten. Wen eine veraltete Grafik nicht stört, sondern eher nostalgisch werden lässt, ist bei dem MMORPG richtig.

Außerdem müsst ihr bei Gnome Online im Gegensatz zu vielen modernen MMORPGs noch tatsächlich mit anderen Spielern zusammenspielen und mit ihnen kommunizieren. Wenn euch das gefällt, seid ihr hier richtig.

Gnome Online kommt mit einem Buy2Play-Modell daher. Ihr bekommt es auf Steam für knapp 10 Euro.

Was sagt ihr zu Gnome Online? Seid ihr Fans von PvP in MMORPGs? Was haltet ihr von der Oldschool-Grafik? Werdet ihr dadurch eher nostalgisch oder seid ihr froh, dass es heute bessere Grafiken gibt? Habt ihr das Spiel schon getestet bzw. habt es vor? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

