3 MMORPGs auf Steam mit einem Setting, das ihr nicht schon 100 Mal gesehen habt

Die meisten MMORPGs kommen mit einem Fantasy-Setting daher, das wir grundlegend alle bereits kennen. Wir von MeinMMO haben ein paar Ausnahmen für euch zusammengetragen.

Für diese Liste haben wir darauf geachtet, uns von typischen MMORPG-Settings zu distanzieren und stattdessen etwas Neues vorzustellen. Also MMORPGs, die weder in einer Fantasy-, noch in einer Science Fiction-Welt spielen.

Bei den vorgestellten Spielen achteten wir wiederum darauf, dass es sich um unterschiedliche Settings handelt. Außerdem sind alle davon auf Steam spielbar.

Secret World Legends

Setting: Horror | Entwickler: Funcom | Plattformen: PC | Releasedatum: 31. Juli 2017 | Bewertungen: 66 % positiv, in den letzten 30 Tagen 86 % positiv

Was ist das für ein Spiel? Bei The Secret World Legends handelt es sich um ein MMORPG mit Horror-Setting. Das Gameplay unterscheidet sich allerdings von anderen MMORPGs, da jedes Story-Kapitel eine Gruppenmission ist und als eine Art Kapitel die Hauptstory erzählt. Diese steht bei The Secret World Legends im Fokus.

Ihr entdeckt mysteriöse Geschichten, entdeckt atmosphärische Orte und kämpft gegen gruselige Monster. Die Welt ist dabei die reale Welt, die allerdings von Horrorgeschichten und Übernatürlichem heimgesucht wird. Es gibt interessante Schauplätze aus unserer Welt zu entdecken. Ihr könnt beispielsweise in Städte wie Seoul, London und New York reisen.

Für wen eignet es sich? Schreckhafte Spieler sollten die Finger von The Secret World Legends lassen. Wer allerdings Horror und MMORPGs liebt, hat hier die perfekte Lösung gefunden. Wer gern eine spannende Story verfolgen will und Serien wie Supernatural mag, sollte sich das Spiel mal anschauen. Es ist zudem kostenlos auf Steam verfügbar.

FallOut 76

Setting: Endzeit | Entwickler: Bethesda | Plattformen: PC, Playstation, Xbox | Releasedatum: 23. Oktober 2018| Bewertungen: 76 % positiv | Kosten: 39,99 Euro

Was ist das für ein Spiel? Mit Fallout 76 wird Fallout zu einem MMORPG. Es spielt nach einem Atomkrieg und wirft euch ins Jahr 2102. Die Welt hat sich durch radioaktive Strahlung verändert und ihr befindet euch in einem Endzeit-Setting.

Ihr erkundet gemeinsam mit anderen Spielern das postnukleare Amerika und versucht, sie neu zu bevölkern. Währenddessen kämpft ihr gegen Banden, Mutanten und Roboter. Klassische MMORPG-Elemente werden hier durch Survival-Aspekte ergänzt.

Fallout 76 bietet eine detailreiche Welt, die ihr stundenlang entdecken könnt. Daneben gibt es zahlreiche Quests und Challenges voll von schrägem Humor. Dadurch hebt es sich von anderen MMORPGs ab.

Die Community ist dabei freundlich und stets bereit, Neulinge zu unterstützen.

Für wen eignet es sich? Wer gern eine MMORPG-Welt entdecken möchte, die sich deutlich von den anderen unterscheidet, ist bei Fallout 76 richtig. Es richtet sich an Einzelspieler, die viel erkunden möchten, aber auch an Gruppen, die gemeinsam mit Freunden spielen wollen. Auf Steam ist es aktuell im Sale. Außerdem könnt ihr euch aktuell Fallout 76 kostenlos bei Prime Gaming sichern, wenn ihr Amazon-Prime-Abonnent seid.

Trove

Setting: Prozedual generierte Pixelwelt | Entwickler: Gamigo | Plattformen: PC, Playstation, Xbox, Nintendo Switch | Releasedatum: 09. Juli 2015 | Bewertungen: 80 % positiv

Was ist das für ein Spiel? Trove ist ein Sandbox-MMORPG, das optisch zunächst an Minecraft erinnert, allerdings etwas farbenfroher. Es spielt in einer offenen Voxel-Welt, in der ihr eigene Gebäude bauen könnt.

Es gibt verschiedene Klassen, wie den Shadow Hunter, Bumeranger und einen Piratenkapitän. Mit den Klassen levelt ihr dann verschiedene Fähigkeiten und stuft eure Ausrüstung hoch.

Im Endgame kämpft ihr euch durch riesige Dungeons, die in jedem Reich unterschiedlich aussehen. Auch 7 Jahre nach Release erhält Trove immer noch regelmäßig Updates.

Abgesehen von Kämpfen bietet das MMORPG Inhalte wie Angeln, Landwirtschaft, Haustiere, Segeln, Fliegen, Piñata-Partys und mehr. Es nimmt sich dabei nicht allzu ernst, sondern stellt sich eher humorvoll dar.

Für wen eignet es sich? Wer eine Mischung aus MMORPG, Minecraft und Dungeon-Crawler sucht, ist bei Trove genau richtig. Eine richtige Lore gibt es allerdings nicht. Stattdessen erkundet ihr Dungeons und müsst viel grinden. Wem das zusagt, der sollte sich Trove definitiv anschauen. Es ist kostenlos auf zahlreichen Plattformen verfügbar, sogar auf der Nintendo Switch.

Welches MMORPG-Setting gefällt euch am besten? Habt ihr eins der drei vorgestellten Spielen bereits ausprobiert oder habt es nun vor? Welches MMORPG spielt ihr derzeit am liebsten? Seid ihr auf der Suche nach weiteren ungewöhnlichen MMORPGs, die vom Standard abweichen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

