Neues MOBA-MMORPG erscheint zu Halloween auf Steam- Ihr müsst den Weihnachtsmann suchen

Was haltet ihr von dem MMORPG? Werdet ihr es zu Halloween mal anspielen? Seid ihr Fans von MOBA-Games oder lockt euch eher die Story? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Wann erscheint Hell-O-Ween? Das MMORPG ist ab dem 28. Oktober 2022 auf Steam verfügbar. Es geht also pünktlich zu Halloween in den Early Access. Da es sich dabei um eine Beta-Version handelt, kann es anfangs zu Bugs kommen. Wann Hell-O-Ween den Early Access verlässt, wissen wir derzeit nicht.

Ziel des Spiels ist es, den Weihnachtsmann zu finden, um den Frieden wiederherzustellen. Die Grafik ist in buntem Anime-Stil gehalten und durch die teilweise witzigen Skins erinnert das Spiel auf den ersten Blick an Fortnite. Dabei setzt Hell-O-Ween auf PvE, RPG-Elemente und MOBA-PvP wie in League of Legends.

Was ist das für ein Spiel? Hell-O-Ween ist ein kostenloses MMORPG mit einer ungewöhnlichen Story. Halloween ist kein Fest, sondern die Realität, weshalb die Welt von Monstern heimgesucht wird. Sie stammen aus Mythen, welche in der Geschichte des Spiels zu Alpträumen werden. Es gilt sie zu besiegen.

