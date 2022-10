Beliebter Twitch-Streamer zum MMORPG RuneScape verstirbt, verabschiedet sich emotional von seinen Fans

Der Twitch-Streamer Tony „RSGloryAndGold“ Winchester verstarb am 12. Oktober an einem Hirntumor. Auf seinem Kanal zeigte der 69-Jährige eigentlich nur ein Spiel: RuneScape. Dort baute er sich eine Community auf und informierte diese ständig über seinen Zustand.

Wer war RSGloryAndGold? Im Dezember 2015 begann Tony Winchester auf Twitch zu streamen. Dort zeigte er fast ausschließlich das MMORPG RuneScape und sammelte damit über 350.000 Follower. Vor allem sein Ausruf „YAHOOOOOOOOOOO“ war unter seinen Fans sehr bekannt.

Während er über viele Jahre fast täglich online war, wurden die Livestreams in den letzten Monaten deutlich seltener. Grund dafür war ein Hirntumor, gegen den er monatelang mit einer Krebsbehandlung ankämpfte.

Am 29. September 2022 zeigte er sich ein letztes Mal live. Dort feierte der Streamer seinen 69. Geburtstag. Am 14. Oktober wurde von seinem Sohn ein Beitrag auf dem Twitter-Account von RSGloryAndGold geteilt: Tony Winchester starb am 12. Oktober, ohne Schmerzen und im Beisein der Familie, wie der Sohn verriet.

Streamer ließ seine Zuschauer teilhaben und sie dankten es ihm

Wie verabschiedete sich der Streamer von seinen Fans? Sehr emotional. Auf YouTube veröffentlichte der Streamer regelmäßig Videos mit aktuellen Informationen zu seinem Gesundheitsstand. In Videos wie „Fighting Cancer For One Week“ sieht man ihn zu Therapien fahren und sieht, wie anstrengend und belastend diese für ihn sind.

Immer wieder betonte er jedoch, dass Streaming für ihn das Schönste sei und er es so viel wie möglich noch erleben möchte.

Bei seinem Geburstags-Livestream kam es zudem zu einem Vorfall, bei dem er von der Couch fiel und nicht mehr alleine hochkam. Er rief Helfer herbei, die ihn wieder auf die Couch hoben. Den Vorfall nahm er jedoch mit Humor und teilte ihn sogar als eigenes Video auf YouTube.

Am 9. Oktober 2022 veröffentlichte er dann ein Video mit dem Titel „Vorauszahlung für meine Beerdigung.“ Darin liegt er blass und geschwächt in einem Bett und sagt: „Ich werde sterben“.

Über Gofundme sammelte der Streamer Geld für seine Behandlungskosten und seine Beerdigung, bereits seit Juni. In dem Video bedankte er sich für die Unterstützung. Die Community spendete insgesamt 41.146 von den erhofften 50.000 US-Dollar (via Gofundme).

RuneScape-Community, aber auch Twitch-Streamer nehmen Anteil

Wie reagiert die RuneScape-Community auf den Tod? Sehr bestürzt. Die Nachricht über den Tod bekam über 95.000 Likes und wurde fast 7.000-mal retweetet. Unter dem Tweet bedanken sich Zuschauer für die vielen Stunden, die er sie unterhalten hat.

Auch bekannte Persönlichkeiten, wie etwa der Twitch-Streamer Crayator oder Ethan Klein, der Host des Podcasts H3H3, melden sich zu Wort.

Einige Spieler wünschen sich zudem ein Denkmal für RSGloryAndGold in RuneScape.