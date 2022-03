Neues MMORPG sucht „Game Master“, will sie aber nicht für ihren Job bezahlen

In einem Blog-Post sucht Fractured Online nach freiwilligen Moderatoren und „Game Mastern“. Spieler sollen die Stelle übernehmen. Dort planen und organisieren sie Veranstaltungen für die Spieler, doch bezahlt werden sie dafür neuerdings nicht.

Was genau suchen die Entwickler? Fractured Online ist ein Open-World-MMORPG, das 2022 erscheinen soll. In einem Blog-Post verkünden die Betreiber nun, dass Moderatoren und „Game Master“ eingestellt werden. Für diese soll dies den Einstieg in die Spielebranche bedeuten.

Vorgesehen für die Stelle als Moderatoren und „Game Master“ sind Spieler, die anschließend als Bindeglied zwischen Community und Mitarbeitern fungieren. Sie gelten dementsprechend weder als normale Spieler noch als richtige Mitarbeiter.

Dieser Umstand spiegelt sich auch in der Bezahlung wider. Fractured Online sucht ausdrücklich freiwillige, unbezahlte Kräfte, welche die genannten Positionen übernehmen. Dies ist ungewöhnlich, weil „Game Master“ in der Regel einen Lohn für die geleistete Arbeit erhielten.

Wurden Game Master bisher bezahlt? Hier lohnt sich ein Blick auf den ehemaligen Blizzard-„Game Master“ Marcus Winterscheid. Dieser sprach in einem Interview mit MeinMMO unter anderem über die guten Seiten des Jobs als „Game Master“ und berichtete von in den meisten Fällen unbefristeten Verträgen. Des Weiteren sagte er uns, dass der „Game Master“ als fester Mitarbeiter angelegt ist.

Wer das ganze Interview mit Marcus Winterscheid lesen möchte, findet es hier: WoW Interview: So wird man Gamemaster bei Blizzard

Als Dämon liegt euer Fokus in Fractured Online auf PvP

Die „Brücke zwischen der Community und Mitarbeitern“

Welchen Arbeitsaufwand haben die Spieler? Ein Bindeglied zwischen Community und Mitarbeitern einzustellen, ist durchaus sinnvoll.

Zu dem Aufgabenbereich eines Moderatoren und „Game Masters“ zählen unter anderem das Planen und Organisieren von Veranstaltungen für die Spieler. Ebenfalls sind jene Stellen die erste Anlaufstelle für Support-Anfragen innerhalb der Foren. Darunter zählt beispielsweise die Beantwortung von Fragen zu dem Spiel und zu technischen Problemen.

Des Weiterem ist das Moderieren bzw. das Einschreiten bei Streitigkeiten unter den Spielern sowie die Meldung von Bugs und Exploits an die Community-Manager Teil des Aufgabenbereiches. Es besteht also jede Menge Raum für einen ausgeprägten Arbeitsaufwand.

Das MMORPG Fractured könnte das nächste Ultima Online werden

Wie beschreibt der Blog-Post die Arbeit? In dem Blog-Post von Fractured Online liegt die Betonung auf der freiwilligen Verrichtung der Arbeit. Es wird zusätzlich hervorgehoben, dass Moderatoren und „Game Master“ reguläre Spieler sind.

In dem Blog-Post heißt es weiter, dass Moderatoren und „Game Master“ an die Nutzungsbedingungen gebunden sind und für die Zeit haften, in der sie nicht für Gamigo aktiv sind. Es entsteht der Eindruck, Gamigo ziehe bewusst eine trennende Linie zwischen tatsächlichen Mitarbeitern und den Moderatoren sowie „Game Mastern“.

Wir fragten bei Gamigo nach einem Statement zu der Thematik. Eine Antwort steht nach aktuellem Stand noch aus und wird von uns in dem Artikel ergänzt, sobald sie vorliegt.

Gamigo spricht auf der einen Seite von der „Brücke zwischen Community und Mitarbeitern“ und auf der anderen Seite nimmt der Publisher eine klare Trennung vor. „Game Master“ vollführen die Arbeit einer einst bezahlten Stelle, ohne für besagte Arbeit entlohnt zu werden.

Einen Beruf in der Gaming-Branche auszuüben, wäre sicherlich für viele Spieler ein Traum. Doch stellt eine Arbeit, die ich unbezahlt verrichte, tatsächlich den beruflichen Einstieg in die Gaming-Branche dar? Würdet ihr für den Einstieg in die Gaming-Branche unbezahlt arbeiten?