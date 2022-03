4 neue MMORPGs sollen noch 2022 erscheinen

Das MMORPG Thorne and Liberty (TL) soll noch 2022 erscheinen. In einem neuen Trailer wurde nun viel Gameplay gezeigt.

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr diese Woche etwas Spannendes erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare hier bei MeinMMO und diskutiert mit uns.

Der Aufreger der Woche: In Lost Ark wird über die sogenannte Dead Zone bei den Items diskutiert. Wir haben erklärt, was die Dead Zone ist und wieso ein Profi sie weniger schlimm als in anderen Regionen findet .

In dieser Woche wurden gleich vier neue MMORPGs vorgestellt, die noch 2022 bei uns erscheinen sollen. Außerdem gab es eine Entschuldigung vom Entwickler von Lost Ark, eine Roadmap von New World und Drama bei EVE Online. Wir haben euch die wichtigsten News der Woche zusammengefasst.

