Neues Item im MMORPG EVE Online macht die Spieler wütend: „Stoppt den Verkauf und tut das nie wieder“

Im MMORPG EVE Online wurde am 9. März ein neues Prospektor-Paket eingeführt. Das können sich die Spieler für 24,99 Euro kaufen. Doch einige sehen in diesem Paket Pay2Win. Die Community läuft Sturm und ein ehemaliges Mitglied des Partnerprogramms wandte sich mit einem offenen Brief an den Entwickler CCP.

Was ist das für ein Paket? Für 24,99 Euro erhalten die Spieler folgende Inhalte:

30 Tage Abonnement

100 PLEX – Die Echtgeldwährung in EVE

Eine voll ausgerüstete Retriever

Bei der Retriever handelt es sich um ein Mining-Schiff, das bereits komplett mit Skill-Books, Modulen, Skill-Points und Ship-Insurance daher kommt.

Wie ist das Pay2Win? Die Retriever bekommt gerade für zwei Dinge Kritik. Zum einen bekommen Anfänger direkt ein Schiff gestellt, für das sie sonst etliche Stunden spielen müssten. Sie verlieren den Bezug zu den Kosten und den Entwicklungssystemen im Spiel.

Zum anderen greifen die Entwickler indirekt in die Wirtschaft von EVE ein. Denn die Retriever kann von anderen Spielern hergestellt und dann verkauft werden. Wenn jetzt aber alle Neueinsteiger ein solches Schiff bereits besitzen, dann sinkt der Wert der Retriever im Verkauf.

Um dieses Schiff, die Retriever, gibt es gerade eine große Diskussion.

„Die Grenze liegt bei Objekten, die Spieler selber herstellen“

Was sagen die Spieler im reddit von EVE? In den aktuell größten Threads im reddit wird fast ausnahmslos über den neuen Shop-Gegenstand gesprochen. Einer trägt den Titel: „Ich hoffe, keiner von euch baut gerade eine Retriever“ (via reddit).

Spieler stören sich vor allem an dem Eingriff in die Wirtschaft. Der Protest gegen die Schiffe wird von einem aktiven und einem ehemaligen Mitglied des CSM, dem Council of Stellar Management, angeführt. Dabei handelt es sich um 10 Spieler, die von der Community gewählt wurden, um eng mit dem Entwickler CCP zusammenarbeiten. Sie sollen die Situation im Spiel und die Community analysieren und den Entwicklern so helfen, die richtigen Entscheidungen zu führen.

Deltaxi65, das aktive Mitglied, schrieb:

Ich habe immer und immer wieder betont, dass die Grenze beim Verkauf von Spielobjekten bei denen liegt, die die Spieler selbst herstellen. Das sagen wir ihnen immer und immer und immer und immer wieder. Der Verkauf von aufgewerteten Schiffen, selbst an neue Spieler, ist nicht in Ordnung. Zu lernen, wie man Schiffe im Spiel kauft, wie man das Geld für den Kauf verdient, wie man sie ausrüstet und so weiter, ist ein grundlegendes Element von EVE, und wenn man das Spiel so sehr verdummt, dass man die Spieler dies für 25 Dollar umgehen lässt, und sei es auch nur ein einziges Mal, dann schadet man sich auf lange Sicht.

Brisc Rubal, ein ehemaliges Mitglied vom CSM, hat sich im Forum mit einem offenen Brief an die Entwickler gewandt (via EVE Online Forum). Darin schreibt er unter anderem:

„Wir können nicht für alle unsere Kollegen sprechen, aber wir haben noch mit keinem einzigen Spieler gesprochen, der diesen Verkauf befürwortet, und wir denken, dass es eine ernsthafte Fehleinschätzung seitens der CCP-Führung ist, dass die Spielerbasis einen solchen Verkauf akzeptieren würde. […]. Wir können keinem Spieler in gutem Glauben sagen, dass die Grenze hier erreicht ist, denn wir haben nun schon zweimal erlebt, dass CCP bereitwillig eine Grenze überschritten hat, von der wir überzeugt waren, dass sie absolut tabu ist. Die Befürchtungen der Spieler, dass CCP Kreuzer, Schlachtschiffe, Flugzeugträger, Dreads und sogar Supercarrier und mit Titanen ausgerüstete Schiffe gegen Bargeld verkaufen wird – Befürchtungen, die einige von uns noch gestern für unbegründet gehalten hätten – sind jetzt berechtigt und sollten beachtet werden. Wir fordern euch auf, auf die Meinung der Spieler zu hören und diesen Verkauf sofort zu stoppen. Außerdem solltet ihr euch öffentlich dazu bekennen, dass die Monetarisierung durch den Verkauf von angepassten Schiffen […] für zukünftige Monetarisierung tabu ist. TL;DR – Bitte stoppt den Verkauf und tut das nie wieder.

Was sagen die Entwickler? Bisher gibt es noch kein offizielles Statement vom Entwickler CCP.

Die Aktion überschattet gerade die eigentlich guten Schritte, die CCP in die Wege geleitet hat. So haben sie einen neuen Patch mit grafischen Überarbeitungen angekündigt, der bei den Spielern eigentlich gut angekommen ist (via EVE).

Außerdem starteten die Entwickler die Aktion „Wir halten zusammen“, bei dem die Spieler ihre PLEX spenden können und CCP den gespendeten Wert in Echtgeld verdoppelt.

Wir halten euch auf dem Laufenden, falls CCP ein Statement veröffentlicht.

Erst vor knapp einem halben Jahr wurde ein Update veröffentlicht, dass den Einstieg in EVE Online deutlich einfacher gemacht hat:

