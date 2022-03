Mega-Nerf: WoW schwächt 6 von 11 Bossen im neusten Raid

Was haltet ihr von den Anpassungen? Sorgen die dafür, dass ihr jetzt doch noch einen der Bosse umhauen könnt, an dem ihr zuvor gescheitert seid?

Was hat sich sonst noch getan? Abgesehen von den Änderungen am Mausoleum der Ersten, hatte der Hotfix auch noch eine ganze Menge Anpassungen für die beiden Tazavesh-Dungeons um Gepäck. Besonders die starken Zauber der Feinde, die viele Spieler auf höheren Schlüsselstein-Stufen mit einem oder zwei Schüssen aus den Latschen geballert haben, sind nun schwächer. Es gibt Nerfs zwischen 15 % und satten 50 % – sodass Tazavesh nicht mehr sofort als „toter Key“ angesehen werden dürfte.

Inzwischen ist der aktuelle Raid von World of Warcraft, das Mausoleum der Ersten, bereits seit einigen Wochen geöffnet. Doch noch immer schieben die Entwickler regelmäßig neue Nerfs und Anpassungen nach, um die Bosse abzuschwächen oder Mechaniken anzupassen. Auch in den neusten Hotfixes trifft es gleich 6 der 11 Bosse, die alle ein wenig an Schlagkraft verlieren – in vielen Fällen über alle Schwierigkeitsgrade hinweg.

Es gibt viele Nerfs in World of Warcraft . Die aktuellen Raidbosse werden deutlich geschwächt – aber auch Tazavesh wird harmloser.

