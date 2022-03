Fans verzweifeln an den neuen Puzzlen in WoW – Ein Addon löst sie einfach für euch

Auch, wenn die Puzzle-Boxen viele Spieler zur Weißglut treiben können, ist zumindest Zereth Mortis eine erfrischende Abwechslung zu dem, was World of Warcraft normalerweise bietet – findet zumindest MeinMMO-Dämon Cortyn:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So nutzt ihr das Addon: Ihr müsst das Addon zuerst installieren. Nutzt dazu unseren Guide zur Installation von Addons in WoW oder ladet den Puzzle Helper manuell herunter:

Um welche Puzzles geht es? In Patch 9.2 von Shadowlands spielt das neue Gebiet Zereth Mortis die Hauptrolle. Dort gibt es neue „Protoschlösser“ in 5 verschiedenen Varianten:

Im neusten großen Update von World of Warcraft gibt es einige Kisten, die sich nur durch Lösen eines Rätsels lösen lassen. MeinMMO verrät, wie ihr ganz leicht an den Inhalt kommt.

Insert

You are going to send email to