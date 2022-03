Lost Ark gesteht Fehler beim ersten Content-Patch ein – Verspricht mehr Materialien und neue Klassen

Smilegate und Amazon haben sich gemeinsam zu den aktuellen Problemen in Lost Ark geäußert. Sie geben zu, dass sie den neuen Argos-Raid zu früh veröffentlicht haben. Mit dem Update nächste Woche wollen sie mehr Aufwertungs-Materialien ins Spiel bringen. Außerdem sollen die fehlenden Klassen schneller veröffentlicht werden.

Was war das Problem mit dem Update? Am 10. März erschien der neue Argos-Raid, der für Spieler mit dem Gearscore 1.370 ausgelegt ist. Doch viele Spieler können diesen Gearscore trotz viel Grind derzeit nicht erreichen.

Schuld ist die sogenannte Dead Zone vom Item-Level 1.340 bis 1.370. In dieser kann keine neue Ausrüstung gefunden, sondern nur alte aufgewertet werden. Doch das ist teuer. Die Spieler beschwerten sich daraufhin über den frühen Release.

Was sagen Amazon und Smilegate? Die entschuldigen sich für diesen frühen Release. Sie waren überrascht über das negative Feedback und geben zu, dass der Argos-Raid zu früh erschienen ist. Sie planen deshalb ein Event, über das sich die Spieler schnell Aufwertungs-Materialien verdienen können.

Außerdem wird die Roadmap überarbeitet, sodass Inhalte für einen höheren Gearscore später erscheinen und stattdessen die noch fehlenden Klassen und Wege zu horizontalen Progression zügiger veröffentlicht werden.

Offiziell heißt es:

Nach der Analyse von Daten und dem Feedback von Spielern über alle unsere Community-Kanäle sind wir der Meinung, dass ein Update, das Abenteurern hilft, mit den aktuellen Inhalten im Spiel voranzukommen, wichtiger ist als die Veröffentlichung neuer Endgame-Inhalte.

Neues Event und Anpassungen am Arkesia Grand Prix sollen Materialien bringen

Was ändert sich an den Aufwertungs-Materialien? Die größte Neuerung werden die Event Guardian Raids. Diese könnt ihr einmal pro Tag pro Kader betreten und darüber Bonus-Münzen verdienen. Diese können bei einem speziellen Händler gegen Materialien eingetauscht werden.

Ihr werdet die Bosse Helgaia, Frost Helgaia, Lumerus, Ur’Nil, Vertus, Chromanium, Nacrasena, Dark Legoros, Icy Legoros, Calventus und Levanos herausfordern. Für diesen speziellen Event-Raid wird zudem die Schwierigkeit angepasst, sodass ihr bereits mit Item-Level 250 auch die schwereren Bosse einmal pro Tag herausfordern könnt.

Das Event soll etwa einen Monat aktiv bleiben.

Was tun die Entwickler noch? Neben dem Event werden Bücher, die die Chance auf erfolgreiche Aufwertungen erhöhen, in die Belohnungen des Arkesia-Grand-Prix-Events aufgenommen. So kommen die Spieler leichter an neue Aufwertungen.

Als dritte Anpassung könnt ihr euch Aufwertungs-Materialien über die neue PvP-Saison verdienen, die ebenfalls mit dem Update nächste Woche startet.

Außerdem verrieten die Entwickler, dass sie weiterhin an dem Bot-Problem arbeiten. Erst in der vorletzten Woche wurden mehr als eine Million Bots gebannt.

Wann erscheinen die Änderungen? Die Anpassungen mit den Materialien werden mit dem wöchentlichen Update am Donnerstag, dem 24. März, ins Spiel gebracht.

Neue Klassen und Cosmetics statt neue Endgame-Inhalte

Wie steht es um die Roadmap? Im Artikel entschuldigen sich die Entwickler auch dafür, dass die Roadmap zu früh veröffentlicht wurde. Eine neue und angepasste Roadmap ist in Arbeit.

Allerdings verrieten sie direkt, dass Klassen, Inseln und der neue Kontinent South Vern wie geplant erscheinen sollen. Das beutetet wohl, dass als Nächstes die Klassen Destroyer und Arcana kommen werden. Neue Inhalte wie die kommenden Legion-Raids sollen allerdings verschoben werden, bis die Spieler einen passenden Gearscore erreicht haben.

Generell haben die Entwickler festgestellt, dass die Spieler derzeit eher neue Klassen und kosmetische Inhalte haben möchten:

Die Spieler möchten, dass Skins und fortgeschrittene Klassen in einem schnelleren Tempo veröffentlicht werden. Diese beiden Inhaltskategorien sind miteinander verwoben, was einer der Gründe dafür ist, dass es schwierig ist, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Bestehende Skins in der koreanischen Version wurden vor einigen Klassen veröffentlicht, was dem Art- und Entwicklungsteam zusätzliche Zeit kostet, um Modelle mit Skins für neuere Klassen und die dazugehörigen Spezialwaffen zu versehen. Weitere Klassen werden jedoch bald verfügbar sein, und wir werden in der kommenden Roadmap, an der wir zusammen mit Smilegate RPG diese Woche im Studio arbeiten, Einzelheiten dazu mitteilen.

Was tut sich bei den Cosmetics? Mit dem Update nächste Woche werden neue kosmetische Inhalte veröffentlicht. Diese kommen als ein Geschenk und enthalten:

New Animal Skin Selection Chest

Mokokon Pet Selection Chest

Moko-board Mount Selection Chest

Lost Ark United Structure

Appearance Change Ticket

Pheons x132

Menelik’s Tome x5

Legendary Card Pack Selection Chest x2

Jukebox songs that will be provided when Jukebox content is released in the future.

Einen Ausblick auf die Cosmetics gibt es in diesem Bild, das die Entwickler geteilt haben:

Was sagt ihr zu den Aussagen der Entwickler? Freut ihr euch über die Anpassungen oder findet ihr die Reaktion übertrieben? Und welche der Anpassungen ist die beste? Schreibt es gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir freuen uns auf eure Meinung.

