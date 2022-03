MMORPG EVE Online bewirbt wütenden Streik-Aufruf gegen sich selbst auf Twitch

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In 1 Stunde alles verloren, was er in 14 Jahren EVE Online aufgebaut hat

Ein Teil der Community des MMORPGs EVE Online hat zum Streik gegen das Spiel aufgerufen, man hat Beschwerden über die Monetarisierung des SF-MMOs. Sie finden, neue Änderungen gingen in die falsche, in eine „Pay2Win“-Richtung. Aufgebrachte Content-Creators starteten einen Boykott. Versehentlich bewarb EVE Online diesen Aufruf selbst über ihren Twitch-Kanal.

Insert

You are going to send email to