Amazon Games freut sich über „bedeutenden Zustrom an Spielern“ für großes MMORPG auf Steam

Ein neues Action-MMO lässt euch in die Rolle eines Kriegermönchs schlüpfen. Die Entwickler erklären, was euch erwartet.

Wenig zufrieden kann Amazon Games zudem mit den aktuellen User-Wertungen auf Steam sein. Insgesamt kommt Throne and Liberty auf nur 68 Prozent positive Rezensionen, bei 61.888 Nutzer-Reviews. In den vergangenen 30 Tagen lag der Wert sogar bei nur 65 Prozent positiven Bewertungen.

Throne and Liberty startete in Korea schlecht, dank Amazon Games soll der Launch im Westen gelingen

Die Spieler von Throne and Liberty gehören zu den engagiertesten Spielern, die wir bisher gesehen haben. Wir sind mit den aktuellen Spielerzahlen insgesamt sehr zufrieden. Die Veröffentlichung von Talandre hat einen bedeutenden Zustrom an neuen und wiederkehrenden Spielern gebracht, was ein wichtiges Ziel für diese Erweiterung war. […]

In einem Interview sprach Globalization Design Manager Daniel „Tico“ Lafuente über die Erweiterung „Wildnis von Talandre“ von Throne and Liberty und wie zufrieden Amazon Games mit den Spielerzahlen ist.

