Neue Erweiterung verdoppelt die Spielerzahl eines MMORPGs von Amazon auf Steam, aber Reviews bleiben gespalten

Throne and Liberty (PC, PS5, XBox) ist das neuste Action-MMORPG auf Steam, das Amazon herausbringt. Beim Onlinerollenspiel ist jetzt am 7. März die kostenlose Erweiterung „Wilds of Talandre“ erschienen. Sie belebt das kriselnde MMOPRG neu, aber die Reviews bleiben gespalten.

So entwickeln sich die Spielerzahlen zu Throne and Liberty auf Steam: Das MMORPG von NCSoft, das Amazon im Westen mit einer Verzögerung von etwa einem dreiviertel Jahr nach dem Start in Südkorea veröffentlicht hat, konnte zum Release im Oktober 2024 über 330.000 gleichzeitige Spiel auf Steam sammeln.

Doch in den Monaten danach fielen die Spielerzahlen auf im Maximum von nur noch 40.000 gleichzeitige Spieler. In den Tagen vor dem Release der Erweiterung war Throne and Liberty auf etwa 25.000 gleichzeitig aktive Spieler gefallen.

Die Erweiterung brachte jetzt erstmals nach 4 roten Monaten eine Erholung der Spielerzahlen. Zum Release am 7. März gingen die Spielerzahlen auf Steam auf knapp 50.000 hoch.

Throne and Liberty spaltet die Meinungen der Gamer auf Steam

Wie kommt die Erweiterung an? Die kürzlichen Reviews auf Steam von Thronen and Liberty sind nach wie vor eher mäßig: Mit 63 % positiven Reviews steht das Onlinerollenspiel bei „Ausgeglichen“.

In aktuellen Reviews vom 8. März gibt es nach wie vor Kritik am Kampfsystem und am „Pay2Win“-Aspekt des koreanischen Spiels.

In einem deutschen Review eines Spielers, der 60 Stunden im MMORPG verbracht hat, heißt es: Throne and Liberty lohne sich nicht, außer man habe massiv Geld zum reincashen. Das Kampfsystem sei “low”, die Mechaniken in Instanzen hält der Spieler für buggy.

In einem positiven Review eines Spielers mit 40 Stunden heißt es:

Throne and Liberty ist auf dem Weg nach oben. Mit der neuen Erweiterung positioniert es sich als bestes Free2Play-MMO, das wir je spielen konnten.

Das MMORPG sei zwar nicht perfekt, aber es sehe wunderschön aus und im Vergleich zu Bezahlspielen sei das Kampfsystem fantastisch.

Kampf- und Bewegungssystem ist von Tag 1 ein Streitpunkt

So wird die Erweiterung gesehen: Wie MassivelyOp schreibt, spaltet die Erweiterung wie auch das Hautspiel die Spielerschaft. Die Seite betont allerdings die negativen Aspekte der Erweiterung:

Die Solo-Dungeons werden offenbar als zu schwer empfunden, gerade im Vergleich dazu, was sie an Belohnungen gewähren

Das neue Meilenstein-System ernte ebenfalls Kritik, das würde das ohnehin schon aufgeblähte Game mit weiteren Schichten an Komplexität anreichern und sei nur für Hardcore-Spieler gedacht

Dazu kommen Probleme mit der Performance oder Detailänderungen

Während die Grafik vielen gefällt, ist das Kampfsystem nach wie vor ein Streitpunkt: Manche finden es gelungen und mögen das Gameplay. Für andere geht es hingegen nicht. Der Konfliktpunkt ist schon seit den ersten Tagen von Throne and Liberty präsent und ändert sich auch mit der Erweiterung nicht: Throne and Liberty: Wildnis von Talandre wird massiv! Alles Wichtige zur großen Erweiterung des MMORPGs